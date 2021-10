Vše o volbách 2017 v jižních Čechách najdete zde.

Titul nejrychlejších sčítačů výsledků sněmovních voleb v roce 2017 drží volební komise v Přílepově na Písecku, konkrétně v okrsku č. 2 Kostelce nad Vltavou, pod nějž Přílepov spadá. Výsledky dodali už ve 14:23, pouhých 23 minut po uzavření volebních místností. Byli nejrychlejší v celé republice. Z 47 registrovaných hlasovalo 22 voličů (tj. 46,81 %).

Pokud jde o volební účast, svůj hlas do urny vhodilo 61,74 % z 513 882 registrovaných voličů. Nejvyšší byla v Krakovčicích, místní části Žimutic na Budějovicku, kde hlasovalo 30 z 32 voličů (93,75 %). Naopak nejnižší byla v prvním okrsku v Českých Budějovicích (18,52 %), tam má ovšem „na úřadě“ nahlášeno velké množství lidí trvalé bydliště, a potom ve Zběšičkách na Písecku, kde se o své právo volit přihlásilo jen 41 ze 139 voličů (29,50 %).

Jihočeští voliči v roce 2017 do sněmovny poslali 13 poslanců. Zdroj: Deník

Jihočeši do parlamentu před čtyřmi lety dostali třináct poslanců (resp. dvanáct poslanců a jednu poslankyni): pět za ANO, dva za ODS a po jednom za ČSSD, KSČM, Piráty, TOP 09, KDU-ČSL a SPD. Všichni, až na Františka Váchu z TOP09, který díky kroužkování přeskočil Pavla Klímu, to byli volební jedničky.

Nejvíc preferenčních hlasů dostali v kraji Jan Zahradník (ODS), Vojtěch Filip (KSČM) a Radka Maxová (ANO). Pokud jde o celorepublikové výsledky, lidé nejčastější koužkovali Andreje Babiše (48 645). Přes 15 tisíc přednostních hlasů dostali Václav Klaus (ODS), Karel Schwarzenberg (TOP 09), Martin Stropnický (ANO 2011), Ivo Vondrák (ANO 2011) a Dominik Feri (TOP 09).

Poslanci zvolení v roce 2017 za Jihočeský kraj:

ANO: Radka Maxová (4 539 preferenčních hlasů), Roman Kubíček (2 149), Adam Vojtěch (1 862), Karel Tureček (1 291) a Jan Kubík (1 354).

ODS: Jan Zahradník (5 579), Jan Bauer (2 442).

ČSSD: Ondřej Veselý (1 347)

KSČM: Vojtěch Filip (4 691)

Piráti: Lukáš Kolářík (1 152)

TOP09: František Vácha (1 567)

KDU-ČSL: Jan Bartošek (1 900)

SPD: Miloslav Rozner (642)

V kraji drtivě zvítězilo ANO 2011: vyhrálo ve 553 obcích. Následovaly KSČM ve 14, ODS ve 13, SPD v 11, KDU-ČSL v 10, Česká pirátská strana ve třech a STAN ve dvou obcích.

Prohlédnout si můžete také podrobnější mapu svého okresu:

Nestoři a benjamínci jihočeských kandidátek

Nejstarším zvoleným jihočeským poslancem se stal Jan Zahradník (tehdy 68, ODS), nejmladším Adam Vojtěch (tehdy 31, za ANO).

Nejstarším kandidátem minulých sněmovních voleb byl František Stropek z Veselí n. Luž. (tehdy 85) za Českou stranu národně sociální, nejmladšími byla pětice jednadvacetiletých: Tomáš Benda z Měřína, David Kilian z Bohuňova a Marek Žejšek z Dobré Vody (všichni Referendum o EU), Zuzana Drázdová z Pištína (Piráti), Tomáš Lejsek z Českých Budějovic (Svobodní).

V těchto volbách se jako nejstarší o hlasy uchází Miroslav Dvořák z Tábora (88 let, Aliance národních sil), nejmladším kandidátům je 22 let a jsou to: Jan Kadlec z Radimovic u Tábora, Dagmar Papežová z Písku a David Štafl ze Včelné (všichni TSS) a Kateřina Kuchtová z Českého Krumlova (Zelení).

Přibude ve velké politice žen?

Česká republika v současnosti zaujímá až 85. místo ve světovém žebříčku "Ženy v národních parlamentech" (Women in national parliaments) s 22,5 % zastoupením političek v Poslanecké sněmovně a s 16 % v Senátu.

Vývoj v zastoupení žen v Poslanecké sněmovně ČR v letech 1996 až 2017.Zdroj: psp.cz, www.padesatprocent.czO hlasy voličů se před čtyřmi roky ucházelo celkem 475 jihočeských kandidátů (z 25 uskupení), z toho téměř tři čtrtiny mužů (339, tj. 71,37 %). Žen nebylo ani třicet procent (136, 28,63 %). Letos si ženy o pár procentních bodů polepšily: z 332 kandidátů (z osmnácti uskupení) je 231 mužů (tj. 69,58 %) a 101 žen (30,42 %).