Hnus, indická restaurace v Táboře byla plná špíny a švábů, inspekce ji zavřela

Jen hodně otrlé nátury by si pochutnaly v indické restauraci v centru Tábora, kdyby viděly do zázemí provozu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) tu ve čtvrtek 8. února 2024 objevila neskutečný nepořádek. Hemžilo se to tu šváby. Inspektoři restauraci okamžitě uzavřeli.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tady se připravovaly pokrmy pro hosty indické restaurace. | Foto: SZPI