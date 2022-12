Pohřební služba Charon podle Michala Žoudlíka funguje na Jindřichohradecku více jak 30 let, on sám žije v nedaleké Dolní Pěně, ale většinu času tráví právě v okresním městě, kde má rodinný podnik v Klášterecké ulici sídlo. Průměrně do měsíce připravuji dvacet smutečních obřadů.

Pohřebák je netradiční povolání, zdědil jste ho po někom? Jaká je to práce, baví vás?

Ano, tatínek začal. Postupem času a let jsme se přidali my synové. Nedá se to brát jako práce, spíše jako poslání. Naplňuje mě to, je to součást mého života. Nerozděluji osobní a profesní život, to ani nelze.

OBRAZEM: Betlémské světlo zaplnilo náměstí. Pro plamínek si přišly stovky lidí

Kromě toho máte řadu koníčků…

Žiji také focením, spolupodílím se na pořádání akcí pro děti, věnuji se svému psovi, rád udím a otužuji se. Všechno je to odreagování od pohřebnictví, kde převažuje smutek, vyvažuji to tak rozdáváním radosti ve volném čase.

Jaké jsou Vánoce z pohledu pohřebáka?

Jsou to normální dny, držíme samozřejmě služby, takže musíme oželit alkohol, výjezd na Štědrý večer není výjimkou. Samozřejmě je to pro pozůstalé více emoční ve svátečním čase. Smrt si ale nevybírá. Nikdo neví, dne ani hodiny. Obřady se většinou konají mezi svátky, řada lidí to chce stihnout do konce roku, tak to bývá hektické období.

Tajemství staré bambitky 2: Sídlem královny Julie je zámek Jindřichův Hradec

Přibývají přes zimu na vašem působišti sebevraždy či náhlá úmrtí spojená s mrazem?

U nás jsou lidé asi spokojení a v pohodě na rozdíl od jiných regionů, nárůst sebevražd v tomto období na Jindřichohradecku nepozoruji. S počasím máte pravdu, když mrzne, je větší riziko úmrtí. Stává se v době vánočních večírků, že někdo pod vlivem alkoholu někde venku usne a zemře.

Když vyjíždíte k zesnulému, tak nemusíte chvátat jako sanitka?

To ne, ale samozřejmě, když je úmrtí někde venku v terénu, na silnici, nehoda a podobně, tak se musí jet okamžitě. Aby se nezdržoval provoz a nemusela být dlouho uzavřená komunikace. Volají nás většinou, až když má hotovo koroner, abychom zase zbytečně nečekali. Do domácnosti potom vyjíždíme po dohodě s rodinou, někteří se ještě loučí a chtějí nechat čas, nebo naopak chvátají s ohledem na malé děti, aby zemřelý nebyl doma dlouho.

Češi se nejčastěji milují na Boží hod. Někteří mají i více orgasmů, říká průzkum

Jak je to v zimním období, jezdí se vám dobře? Vyjíždíte sám nebo s někým?

Vždycky musíme být dva na manipulaci se zemřelým, spolupracujeme s bratrem, pro případ volna máme jednoho střídače. Jezdíme v rámci možností, ještě se nám nestalo, že bychom někam nedojeli. Nikdy jsme nebourali. My už tolik nechvátáme jako složky integrovaného záchranného systému.

Mátě nějaké veselé příhody z vánočního období?

Z práce ne, zvláště o Vánocích to jsou smutné epizody. Hezké je ale třeba, když přijedeme na malou vesnici, tak nám babička nabízí cukroví. O Vánocích je smrt pro lidi daleko horší emočně, hodně vzpomínají. Vždycky když během roku o někoho přijdou, tak i ty první Vánoce jsou pro ně bez toho blízkého člověka těžké.

KVÍZ: Popelka, andělé a tajtrlíci. Jak dobře znáte české pohádky?

Jak vy osobně prožíváte svátky?

Snažím se je trávit v klidu, využít možnosti udělat si pár dní volno. Mám rád domácí pohodu, nejradši relaxuji u pohádek. Užívám si také procházky se psem. Rád se obložím dobrým jídlem a pitím. Ale zvládnu i výjezd, když je potřeba. Stalo se, že jsem domlouvat poslední rozloučení i na Štědrý den dopoledne, to mi nedělá problém.

Všimla jsem si, že se otužujete. Je to opravdu zdraví prospěšné?

Věnuji se tomu delší dobu, letos jsem to nestihl postupně, protože mě zlobily průdušky. Určitě je to dobré na imunitu. Každé vystoupení z komfortní zóny člověka posiluje. Když je čas, chodil jsem na pískovnu do Jindřiše, nebo do nějakého rybníka poblíž. Jinak mám doma káď, kterou si mohu večer napustit.

Jaké tradice dodržujete, čeho se účastníte?

Držím takové klasické zvyky, na Štědrý den nejím maso, držím půst do večera, to máme od babičky. Krájím si jablko a na zahradě rozdrobím vánočku, aby na jaře vzkvétala a dobře plodila. Rád chodím na jindřichohradecké náměstí, podívat se na trhy, stromeček a dát si tam punč. Jdu pěšky z Pěny pět šest kilometrů, je to taková příjemná vycházka.

Vyzkoušejte škvarkové pagáče. Zabodují u rodinného stolu i u návštěvy

Jak je to na Hradecku vede žeh, nebo se pohřbívá do hrobu? Je těžké kopat v zimě?

Na 90 procent máme žeh, málokdy je pohřeb do hrobu. Na kopání máme speciální firmu, když mrze musí její zaměstnanci použít i sbíječky na tu promrzlou vrstvu země. Všechno se dělá ručně, protože technika nelze někdy použít. Na některých hřbitovech se ani minibarg neotočí, protože jsou hroby blízko u sebe. Skoro polovina zakázek je kremace bez obřadu. Lidé hledají různé alternativy, není to jen o penězích. Často si pořádají vlastní rozloučení doma na zahradě. Druhým důvodem je čas, lidé často objednávají vše jen po emailu, urnu si nechají zaslat a vůbec je nevidíme osobně. Až třetím důvodem jsou finance.

Mají lidé speciální přání během Vánoc, hrají se nějaké skladby?

U nás mohou mít i vánočně laděné parte. Častěji žádají Tichou noc jako hudbu, která se přes rok nehraje. Celoročně už se hraje také typicky sváteční píseň Už z hor zní zvon od Karla Gotta. Také jsme měli jeden obřad s babičkou, které pozůstalí oblékli svetr, který pro ni měli připravený pod stromeček. Dali jí tak vánoční dárek na cestu. Ale třeba rakve s vánočními motivy nemáme. Novinkou jsou korálky, přívěsky, prstýnky, skleněná těžítka různých tvarů se zapuštěným popelem. Někteří lidé to kupují i jako vánoční dárky, měli jsme tu takové přání, že dcera udělala pro celou rodinu památky a dala to pod stromeček. Existuje i celá řada atypických uren.

Vaším dalším koníčkem je fotografování, na co se zaměřujete a čím fotíte?

Fotím přírodu, různé akce, občas nějakou svatbu, či křtiny, když mě někdo požádá. To mě baví, věnuji se tomu jen na Hradecku a v okolí. Chodím se psem na procházky, musí mě něco oslovit a zaujmout. Jsem ranní ptáče, vstávám v půl páté, baví mě noční nasvícené město. Ráno není v centru tolik lidí, když napadne sníh a je to čisté, mám rád i ranní mrazíky a mlhy s přirozeným světlem. Používám Canon R6, je to bezzrcadlovka, full frame, dá se říct, že profesionální.

Banány, nedosažitelný luxus. Lidi kdysi lákaly světelné skříně i zázračný prášek

Co je podle vás důležité v tento sváteční čas?

Lidé by měli trávit více času společně v kruhu rodiny, protože nikdy nevíme, jestli to nejsou poslední Vánoce. Všichni jsme tu jen na návštěvě a nevíme, kdy smrt přijde.

Nosíte černou barvu i běžně v civilním životě?

Ne, když jí nemusím mít, tak nosím barevné oblečení. Všichni si ze mě dělají srandu, protože mám rád takovou tu křiklavě zelenou. To je moje oblíbená barva, vypadám pak jak žába, to mám rád už od mala.

Co si odnášíte z práce do osobního života?

Člověk někdy řeší úplné malichernosti a považuje je za problém. To si vždy uvědomím, když mi přijde rodina, které zemřelo dítě. To, co běžně řešíme, v tomto světle bledne, není vůbec důležité. Rodiče zemřelého dítěte mají opravdový problém, který bolí. Když nejde o zdraví, nejde opravdu o nic.

Snažíte se smutné emoce z práce, které vnímáte, nějak odbourat?

Asi tou procházkou a přírodou, to nějak ventiluji, ale úplně to neodbourávám. Třeba i po roce pořád na ty lidi myslím, jak to zvládli. Se všemi se potkávám, známe se tu, těší mě, když se se mnou zastaví a prohodí pár slov. Pomáhá mi právě to, že ta rodina potom přijde, poděkuje, vyjádří spokojenost. Mám pak čisté svědomí, že jsem udělal maximum, co jsem mohl. To je takové zadostiučinění za naše služby.

Zdá se vám o mrtvých? Mátě nějaké nadpřirozené zážitky?

Často se mě lidé ptají na to samé. O zemřelých se mi nezdá vůbec. Občas mě straší ve spánku, když máme hodně pohřbů, jestli jsem na nic nezapomněl, zařídil vše, a tak podobně. Osobně nemám ani žádnou duchařskou příhodu. Různé příhody slyším jen z druhé ruky. Pozůstalí občas vypráví, že v době úmrtí v nemocnici jim doma spadl talíř, zastavily se hodiny a podobně. I když se o půlnoci pohybujeme po hřbitovech, tak se nám nikdy nic paranormálního nestalo.

Jaké máte nejoblíbenější vánoční cukroví?

Mám rád klasické české druhy, pracny, všechno s kokosem, rumové kuličky a nepečené cukroví takové to mazlavé, to mám rád. Další můj koníček je uzení, takže mám rád i takové „cukroví“. Udím si vepřové, krobásky i ryby. Teď jsme udili kapry z výlovu.

Máte nějaký sváteční rituál?

Na Štědrý den ráno jedu na hřbitov zavzpomínat na všechny zemřelé blízké a známé. Tak tam každému zapálím svíčku. Neměli bychom na ně zapomínat ani u večeře, kde by za ty, co s námi už nemohou sedět, měla hořet také svíčka. Klasicky večeřím kapra se salátem, pak si dám ještě vepřový řízek od rodičů a tetička mi odlívá trochu rybí polévky, protože u nás ji nikdo jiný nejí. Do kostela na půlnoční nechodím, u nás není a v kostele jsem často v průběhu roku. Předsevzetí do nového roku si nedávám. Dříve nějaké pokusy byly, ale pak jsem zjistil, že to nemá cenu.

Co byste popřál všem Jihočechům k Vánocům a do nového roku?

K Vánocům pohodu, klid a užít si vše se svými blízkými, které máme rádi. Nějaké velké dárky nemá smyl kupovat, co potřebujeme si koupíme v průběhu roku, jde hlavně o to být spolu. Do nového roku všem přeji hlavně zdraví a když odcházet z tohoto světa, tak jedině přirozenou cestou.