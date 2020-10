Podle Kateřiny Vrbové, ředitelky Správy hřbitovů České Budějovice, se pozůstalí drží klasiky a na hroby nosí hlavně žardynky, věnce, chryzantémy a květiny na položení. S tím souhlasí i Josef Hrádek se Správy hřbitovů Písek. „Zde fungují leta zaběhlé tradice,“ myslí si.

O určitou část hrobů se v Českých Budějovicích nestará nikdo, ačkoliv stále platí pronájem hrobů. Kolik jich je, se nedá podle Kateřiny Vrbové vysledovat. Neudržovaných hrobů se v Písku podle Josefa Hrádka nachází kolem 10 procent. Co se stane v případě, že se za hrob již neplatí? „Volíme individuální přístup, nerušíme nikomu hrob,“ ujišťuje ředitelka českobudějovické Správy hřbitovů. Půl roku před skončením nájmu se snaží Správa hřbitovů kontaktovat nájemce. Vzhledem k tomu, že nájmy jsou dlouhodobé a lidé se např. stěhují a zapomenou to dát vědět o změně adresy, je někdy kontaktování nájemce hrobu složité. „Výzvy se nám pak vrací zpátky, ale my všechny dohledáváme, protože zrušení hrobu je krok nevratný,“ dodává Kateřina Vrbová.

V současné době lidé, kteří jsou nemohoucí, či se odstěhovali daleko, využívají služby firem, které se o hroby lidem starají. V Českých Budějovicích toto Kateřina Vrbová nezaznamenala. „Chodí sem však jednotlivci, kteří se starají třeba o pět hrobů,“ všimla si. Budějčáci však mohou využít pouze na svátky službu Správy hřbitovů, která nabízí výzdobu náhrobku. „Poté zájemcům zašleme fakturu a fotku ozdobeného hrobu,“ líčí Kateřina Vrbová. Že by koronakrize zájem o speciální službu posílila, si nemyslí. Podobnou službu, která se týká údržby hrobům pozůstalým, nabízí i Správa hřbitovů Písek, avšak ve větším rozsahu. „Nabízíme úklid, mytí nápisové desky, opravy hrobů, uložení svíček,“ vyjmenovává nabídku, o kterou je zájem nárazově, Josef Hrádek. V současné době koronaviru prý větší. Pokud pozůstalí nemohou, stejnou službu nabízí např. i Správa hrobů Český Krumlov. Obstarávají ji například i firmy.

Příkladem je Pohřební služba Melich v Táboře. „Údržbu hrobu poskytujeme, pokud se na nás zákazník obrátí. Většinou jde o Pražáky či lidi, kteří bydlí daleko,“ objasňuje Josef Melich, majitel firmy. Co nabízí? „Na jaře, pokud hroby nemají desku, osazujeme afrikány a maceškami, zapalujeme svíčky na různá výročí, vyzdobujeme na dušičky, například chryzantémami, věnci nebo tím, co si lidé přejí,“ vysvětluje. Podle Josefa Melicha již starší lidé, kteří se o hroby starají, vymírají. „Mladí to tolik neřeší, přijedou alespoň jednou za rok. Pokud ne, hrob zruší, aby nemuseli jezdit. Ostatky se vykoupou, zpopelní a dají do urny. Tu si pak převezou blíže k bydlišti,“ nastiňuje nový trend. Kolik lidí chodí na hroby, záleží prý často i na počasí.

Kateřina Vrbová ze Správy hřbitovů České Budějovice na pozůstalé apeluje, aby na návštěvě hřbitova respektovali vládní nařízení a neshlukovali se. „Nechávejte to na poslední den,“ vzkazuje v obavě, že přijde moc lidí najednou. Podle tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví Martina Novotného se na hřbitovy nyní vztahuje obecné pravidlo o nošení roušek na veřejně přístupných místech. „Jsou povinné tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,“ upozorňuje s tím, že lidé by měli na hřbitovech roušky nosit. Stejně tak se mohou pohybovat maximálně ve skupině po dvou, nejsou-li členy jedné domácnosti, a udržovat rozestupy alespoň dva metry.

Že se lidi o víkendu vydají na hřbitov uctít památku blízkých zesnulých ví i policie, která však čeká také zloděje. Proto chystá policie podle mluvčí Lenky Krausové opatření. „Žádáme, abyste na přilehlých parkovištích u hřbitovů nenechávali ve vozidlech žádné cenné věci. I prázdná taška ponechaná na sedadlech vozidla může být pro zloděje velkým lákadlem a zloděj tak napáchá více škody rozbitými okny u automobilu než samotnou krádeží,“ varuje veřejnost a poukazuje na potřebu vše cenné nosit s sebou. „ Zároveň si své věci hlídejte i na hřbitovech, zlodějům stačí ke krádeži věcí pár vteřin vaší nepozornosti například při zapalování svíček či vynášení starší výzdoby mimo hřbitov. Proto své věci nespouštějte z očí,“ nabádá. Policisté v nadcházejících dnech bude navštěvovat přilehlá parkoviště u hřbitovů. Připomíná též dodržování vládních nařízení.