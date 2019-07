Svým návštěvníkům otevře dveře už ve 21 hodina a umožní jim, aby si zhruba tříhodinové částečné zatmění jaksepatří užili. Maximální fáze úkazu připadne v České republice na čas půl hodiny před půlnocí.

Úterní návštěva třetí nejstarší hvězdárny na území České republiky slibuje obyvatelům a návštěvníkům města nad Jordánem atraktivní podívanou.

Potvrzuje to i Václav Vondruš, popularizátor astronomie působící na hvězdárně v Táboře. „Lidé si u nás mohou vychutnat celý průběh zatmění, a to už od doby, kdy měsíc vstupuje do polostínu. Poté dojde k prvnímu doteku stínu a návštěvníci mohou pozorovat, jak v něm postupně mizí krátery a hory, a posléze z něj zase vystupují. Budeme při tom až do chvíle, kdy celý jev průběžně končí,“ zve Václav Vondruš k prožití večera, kvůli kterému se rozhodně vyplatí zdolat bezmála sto schodů vedoucích ke kopuli hvězdárny.

V pondělí 12. srpna bude na vrcholu budovy městské knihovny rušno znovu. Postará se o to pozorování Perseid, tedy nejvýraznějších hvězdných rojů známých pod lidovým označením slzy svatého Vavřince. „Bude to další úchvatná podívaná,“ předeslal mediální koordinátor táborské hvězdárny v knihovně Pavel Šácha. „Perseidy jsou mezi lidmi hodně známé. U nás dostává jejich pozorování nový rozměr, a navíc se mohou návštěvníci o tomto roji od našich hvězdářů leccos nového a zajímavého dozvědět,“ dodal.

Hvězdárnu v knihovně mohou lidé i o prázdninách navštívit vždy ve čtvrtek od 20 hodin.