Lidé chtějí zachovat zeleň či upravit autobusovou halu

Marie Čechová doufá, že z lokality během rekonstrukce nezmizí stávající zeleň. „Je to v Táboře zvykem podtrhnout kořeny vzrostlých stromů. Zlikviduje se zelená moruše a místo zelené beton,“ uvádí a tvrdí, že by samospráva před úpravou měla veřejnosti představit nejdříve návrhy, aby se k nim občané mohli vyjádřit. „Viz zpackaná přestavba před zemědělskou školou, která dodnes mnoha lidem leží v žaludku a stála několik desítek milionů,“ připomíná úpravy náměstí TGM z roku 2014.

I Honza Eybert vyjádřil obavy ze systematického kácení. „V Husově parku každý rok zmizí několik stromů, podotýkám zdravých. Stačí se podívat na pařezy, které jsou ovšem rychle vykopány, aby nebyl důkaz,“ tvrdí. A dodává, že jde o jedno z posledních zelených míst v centru Tábora. „Zajímá mě, co bude obnášet přestavba parku, tipuji další kácení. Co myslíte vy, nebo se necháte překvapit?“ podotýká.

Olga Robusvhova by byla ráda za úpravu sousední autobusové haly. „Nejsem architekt, takže neřeknu, jak změnit, ale mně osobně se to nelíbí. Bufety jsou fajn, WC už také není cítit na kilometr, ale menší změnu by to chtělo,“ vyjadřuje veřejně svůj názor.

Špatná vizitka města i nehezký pohled

Další komentující potvrzují nehezký vzhled i pohyb bezdomovců a skupinek mládeže. „Já tím parkem nejdu ani ve dne, natož si sednout a dát si zmrzlinu. Ano, nic nedělají (pozn. red. osoby v parku), ale není to hezký pohled,“ míní uživatelka s přezdívkou Ivuška Pospuška.

Husův park je podle řady komentujících špatnou vizitkou Tábora. „Podělané lavičky od ptáků, kteří se prý nesmí střílet a obsazené individui, která se pro změnu nesmí za nic trestat, jak z toho ven?“ ptá se.

Jan Kalenda dodává, že v místě je jediný vkladový bankomat, který může využít. „Jako stezka odvahy je proti tomu čajíček. Už jen zastavit autem u parku je o hubu, sesype se na vás pár vejrostků žebrajících o drobné nebo cigaretu,“ popisuje realitu. Starší se prý srocují kolem a kruh se uzavírá. „Rychle vrazím peníze do okýnka, zmáčknu ok a když vidí, že nic nevybírám, tak se rozptýlí. V tu ránu mi spadne kámen ze srdce. Protentokrát to zase vyšlo,“ tvrdí muž, který k výběru raději využívá vzdálenější bankomat u obchodní zóny.

Video z Husova parku nasbíralo dosud bez jednoho 120 komentářů a vidělo ho více než 32 tisíc lidí. Podívat se na něj a přečíst další názory místních lze zde: