Aktivně se o situaci zajímal ředitel táborského centra odborného poradenství pro dospělé a děti PorCeTa Radim Fiala, který se účastnil i podzimní debaty v centru Univerzita na stejné téma. „Rád bych si poslechl informace ohledně bezpečnosti a pořádku v Táboře za duben a květen,“ sdělil.

Starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020) reagoval, že tento bod je na pořadu jednání až na podzim, ale každé zastupitelstvo jsou k dispozici informační materiály, který si může nastudovat. „Jsou veřejně přístupné, doporučuji se s nimi předem seznámit a případně klást konkrétní dotazy,“ podotkl.

„Pokud se to nebude projednávat nyní, chci veřejně pochválit městskou policii, že od listopadu loňského roku začala pracovat a věnovat se více prevenci v případě dětských skupin se stejným společenským záměrem. Strážníci a policisté jsou kolem autobusového a vlakového nádraží vidět. Zajímá mě, jak to vypadá s druhým asistentem prevence kriminality, kterého nám kancelář starosty dlouhodobě slibuje,“ ptal se Fiala dále a upozornil, že například krajské město má hned deset preventistů. „Podle počtu obyvatel bychom měli mít alespoň čtyři,“ tvrdil.

Upozornil také, že ve městě přibývá bezdomovců. „V listopadu jsme se dozvěděli, že jim máme nejmenší počet za deset let. Nemyslím si, že jde o relevantní informaci, ten, kdo chodí Husovým parkem, to musí vidět,“ dodával. „Zajímalo by mě, jak policisté a strážníci řeší tuto otřesnou situaci, odebírají jim alkohol, legitimují je a podobně,“ pokračoval Radim Fiala. Uváděl například i, že v parku se nejen popíjí, ale aplikují drogy či vykonávají běžně malé i velké potřeby.