Tábor, Husinec – Pro některé je 6. červenec jen příjemný den volna navíc, pro jiné důvod k vzpomínce na člověka, který byl ochotný za své přesvědčení trpět a zemřít krutou smrtí.

„Hus věřil, že každý podíl na poctivém poznání pravdy je určitým způsobem milostí Boží,“ odpověděl na otázku, proč bychom ještě nyní měli připomínat Husův odkaz, Jakub Smrčka z táborského Husitského muzea, který v sobotu na Housově mlýně přednesl výklad o Husovi a dodal: „Tehdejší vzdělanci tento podíl přiznávali i pohanským filozofům. A to odpovídá životu v pravdě, který definoval i Václav Havel jako život, který zavazuje. Je to závazek svědomí pravdu poznávat, ale také s ní žít. V tom je Hus vrcholně etický. Napomíná autority, aby žily v pravdě a to je velmi současné.“