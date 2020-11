Za iniciativou Rozsvícení významných budov do české trikolory stojí nezisková organizace Díky, že můžem. Tento spolek složený převážně ze studentů a mladých lidí pořádá oslavy 17. listopadu každoročně přímo na Národní třídě. Korzo Národní se však kvůli současné epidemické situaci uskutečnit nemůže. Proto se představitelé iniciativy rozhodli připomenout si listopadové události symbolickým a přitom bezpečným aktem ve veřejném prostoru.

„Naše společnost se nachází ve složité situaci. I možná proto je letos více než kdy jindy důležité připomenout si křehkost svobody, kterou jsme před jednatřiceti lety nabyli. Uvědomit si, jak se stala samozřejmou součástí našich životů a jak si ji každý den naplno užíváme. Svoboda je ale především zodpovědnost, a proto jsme se v letošním roce rozhodli přenést atmosféru oslav do online prostoru a dát občanům možnost připomenout si tento významný den naší historie z domova,“ vysvětluje důvody letošního počinu jeden z organizátorů akce Lukáš Černý. Iniciativa Díky, že můžem tak chce navázat na loňský úspěšný projekt – Přeshraniční spolupráci, kdy se po celé Evropě rozsvěcely významné budovy do barev států, které slavily 30 let od nabytí svobody. „Tím, že se do projektu zapojí veřejné a kulturní instituce i podnikatelský sektor, vyšleme do společnosti zprávu, že jsou hodnoty sametové revoluce pořád živé a důležité,“ dodává Lukáš Černý. Iniciativa zároveň jedná se zástupci většiny českých radiostanic, aby v tento čas přehrály píseň Modlitba pro Martu.

Husitské muzeum v Táboře patří k institucím, které si plně uvědomují důležitost svobody. Jsou to právě muzea, s nimiž jsou spojovány pojmy jako identita, historická paměť a tradice. Připojit se alespoň symbolicky k projektu, který připomíná hodnoty, na nichž stojí dnešní demokracie, proto vnímá vedení muzea jako samozřejmost: „Zvláště letos se téma svobody, lidských práv i zodpovědné autority jeví v naléhavých souvislostech. Velmi hmatatelně teď vnímáme otázky hranic osobní svobody, zodpovědnosti mezi jednotlivci i důvěry v autoritu státních institucí. Nejde jen o pandemii koronaviru, ale také o jakousi pandemii nábožensky motivovaného terorismu či arogance, nenávisti, dezinformací a plochého nacionalismu. Symbol národních barev je symbolem politickým. Má nám připomenout, že bez ideově naplněné politiky nelze pěstovat ani uchovat národní identitu, ale také upomenout na ty, kdo proti totalitám v naší minulosti odvážně zvedli hlavu,“ míní ředitel Jakub Smrčka.

Projekce na budovu Staré radnice odstartuje v úterý 17. listopadu přesně jedenáct minut po sedmnácté hodině a potrvá hodinu.

Kateřina Nimrichtrová