V pátek 31. května od 19 do 23 hodin se otevře středověkého podzemí se zábavnými stanovišti.

Kdo má pro strach uděláno, může nahlédnout do prostor, kde se věznily hašteřivé ženy. Táborští kupci předvedou, co to obnášelo, když jste se dostali do rukou kata a jeho mučicích nástrojů.

Otevřena bude i expozice Husité a navštívit lze i vyhlídkovou věž Kotnov. Jako vstupné poslouží jedna mince libovolné hodnoty.