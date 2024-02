VIDEO/ Znovuobnovenou expozici Husité představili ve středu v Husitském muzeu v Táboře. Desítky hostů slavnostního zahájení výstavy nešetřily chválou.

Žižka jako živý jen zamrkat. Slavnostní otevření expozice Husité se povedlo | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Bitvy, zvyky i historie v kostce. To vše přiblížené pomocí poutavých modelů, interaktivních prvků, skutečných zbraní i replik dalších nástrojů. Výstavu Husité si přitom mohou prohlédnout i imobilní nebo hluchoněmí lidé. Expozice je pojatá moderně, potěší dětskou i dospěláckou duši. „Už chybí jenom, aby Jan Žižka zamrkal. To by nejen děti určitě ocenily. Výstava je perfektní,“ hodnotil se smíchem při komentované prohlídce ministr kultury Martin Baxa.

V expozici návštěvníci najdou také spoustu historických artefaktů z husitského období, videa, hry i obří model Tábora, kde se střídá den s nocí. Největším a nejdražším exponátem je křtitelnice.

Husité v Táboře znovu ožívají. Muzeum chystá otevření expozice plné her a zábavy

Hlavním účelem výstavy je podle ředitele muzea Jakuba Smrčky vzdělávání. „Neděláme žádnou táborskou revoluci, co se tématu husitství týče. Ale chceme plnit primární očekávání a potřeby našeho národa a nabídnout expozici jako barevnou interaktivní učebnici. Už to nejde jen beze slov, ale otevírá se i dalším smyslům, lze v ní přeskakovat, vracet se i zahloubat se a nechat se zaujmout,“ zmínil.

V rámci slavnostního uvedení do ostrého provozu muzejníci představili také třetí díl vědeckých dějin Tábora, knihu Tábor III. Moderní doba 1781-1989. Za tým autorů knihu přítomným přiblížila historička Jitka Vandrovcová, následně bylo možné si publikaci nechat i podepsat.