Svým vystoupením toto hudební těleso podle mluvčí Jihočeských nemocnic Ivy Novákové poděkovalo za práci lékařům, zdravotníkům a všem zaměstnancům Nemocnice České Budějovice, kteří se podíleli na zvládnutí pandemie koronaviru.

Předseda představenstva Michal Šnorek uvítal hosty a vyjádřil přání, aby tato krásná hudební akce byla symbolickou tečkou za uplynulé období a koronavirovou krizí.

„Využívám tuto příležitost k tomu, abychom si připomněli časy, kdy jsme rovnýma nohama vstoupili do něčeho, o čem jsme vůbec netušili, co nám to přinese. A my jsme se před tím nepoložili, nepadli jsme na kolena a dokázali jsme věci, o kterých jsme vůbec netušili, že je dokážeme. Takže vám všem, kteří jste šli do práce a nevěděli jste, jaké neviditelné nebezpečí na vás číhá, děkuji a máte náš hluboký obdiv,“ doplnila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Motto akce „Policie děkuje“ zní: „Přivezeme Vám hudbu a dobrou náladu, odvezeme si Váš potlesk.“

Koncert slavných českých pochodů a populárních melodií ocenili jak přítomní zaměstnanci, tak návštěvníci českobudějovické nemocnice.