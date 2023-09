/VIDEO/ V úterý 19. září to na stadionu Míru v Táboře žilo. Konaly se zde v pořadí již čtvrté hry seniorů O putovní pohár starosty města. V letošním roce se přihlásilo na 22 čtyřčlenných družstev a tři jednotlivci k tomu. Poprvé přijeli zástupci pečovatelského domu z Plané nad Lužnicí, kromě domácích zástupců z Tábora se účastní například senioři ze Soběslavi a Chýnova.

Hry seniorů v Táboře zažily enormní účast. Soutěžily i dvě Marie Hejné | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Nechybí barevně rozlišená družstva z Radimovic u Želče, Klub vojenských důchodců Tábor či zástupci různých spolků, například pobočného spolku diabetiků Tábor, Českého červeného kříže, Revma ligy Tábor nebo Spolku aktivního stáří a vzájemného porozumění. Vyhrává muzika a na soutěžních stanovištích panuje dobrá nálada.

Stejná jména i bydliště

Ze Senior domu Soběslav přijely reprezentovat dvě usměvavé dámy, nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby nepocházely ze stejné obce a nenesly celý život úplná stejná jména.

„Jsem Marie Hejná ze Zvěrotic,“ směje se jedna. „A já taky,“ dodává šibalsky druhá. „Známe se dlouho nejen ze vsi, pracovaly jsme obě v JZD a taky v soběslavské Ladovce, ale každá na jiném místě,“ popisují, co je spojuje.

Rozdíl je patrný jen ve vzhledu a věku, jedné bude 77 let, druhá je o dva roky starší. „Taky nejsme vůbec příbuzné, tomu se každý diví,“ uvádí. Teď je opět spojuje bydliště. „Bydlíme ve čtvrtém patře soběslavského senior domu, ale každá na jiném pokoji,“ dodává starší z Marií.

Na seniorské hry se vypravily poprvé. „Závodíme poprvé, ale moc se nám tu líbí, navíc se nám moc povedlo i počasí,“ pochvaluje si mladší z dam.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Marie Hejná starší dodává, že je soutěžní typ už od mladí. „Soutěžila jsem ale spíše v zimních sportech, lyžování, a tak za mlada. Házela jsem i granátem, hrála vybíjenou, basket a míčové sporty. Bavila mě i střelba, to jsem dost vyhrávala, a proto se mnou nikdo nechtěl soutěžit,“ uvádí.

Se společnými jmény si užívají zábavu

Prozrazují také, že často přivedou lidi v okolí do rozpaků a není nouze o humorné situace. „Třeba, když nás volají a vidí dvakrát to samé jméno. I tady se divili, že jsme na startovní listině dvakrát. Stává se to na různých akcích, chtějí pak vidět občanky. Zažíváme s našimi jmény celý život strašnou legraci, dělaly jsme zmatek i u lékaře,“ vysvětlují. „Jméno Hejný je časté na Soběslavsku, rozmnožili jsme se,“ smějí se obě seniorky spěchající plnit další disciplínu.

Rekordní počet účastníků

Hlavním pořadatelem her je Městská rada seniorů Tábor, její předseda Jaroslav Kupsa sportovní klaní také moderoval. Zmínil, že hry seniorů spolupořádá město Tábor, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory a Okresní sdružení České unie sportu v Táboře. „Pořádáme sportovní hry čtvrtým rokem, podílí se na nich všechny organizace a spolky z Tábora věnující se seniorům. Pandemie nás trochu zastavila, ale vrátili jsme se zpátky a letos máme skutečně rekordní počet účastníků,“ zhodnotil účast, která se vyšplhala na celkových 91 osob.

V loňském roce soutěžili ale jinde. „Loni jsme jeden ročník kvůli rekonstrukci stadionu Míru uspořádali v areálu Komora, letos jsme se vrátili na běžné místo činu,“ dodal zajímavost Kupsa.

Senioři měřili síly v šesti disciplínách uzpůsobených jejich schopnostech a dovednostem, hlavním cílem akce je propagace pohybových aktivit vhodných pro starší generaci. Soutěží se v hodu granátem nebo kriketovým míčkem na dálku, běhu na třicet metrů s tenisovým míčkem na raketě, v hodu bollo ballem na cíl, házení kroužků na tyčku, střelbě florbalovou hokejkou na branku a hodu petangovou koulí na cíl.

Součástí akce byl i bohatý doprovodný program, táborští strážníci si pro účastníky připravili například střelbu ze vzduchovky, výborné občerstvení pak dodalo Smysluplné bistro. Slavnostního zahájení se zúčastnili také zástupci samosprávy a sponzoři, mezi hosty nechyběli táborský starosta Štěpán Pavlík, místostarostka Lenka Horejsková, europoslankyně Radka Maxová, plánský místostarosta Josef Pluhař, mladovožický starosta Jaroslav Větrovský a předseda spotřebního družstva Jednota Tábor Vít Sechovec.