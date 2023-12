Čáru přes rozpočet udělalo počasí stavebníkům, kteří finišují na rekonstrukci hráze Jordánu. Už nyní je jasné, že dodržet termín opětovného zprovoznění pro veškerou dopravu 19. prosince, bude složité. Kvůli přívalům sněhu se velmi zkomplikovaly podmínky pro betonáže, pokládku asfaltů ohrožují nízké teploty. Přesto všichni dělají maximum pro to, aby za necelé dva týdny mohli hráz zprůjezdnit.

Situace na stavbě v úterý 5. prosince. | Foto: Deník/Luboš Dvořák

Mluvčí radnice Luboš Dvořák potvrdil, že město stále plánuje na osm měsíců uzavřenou hráz 19. prosince opět pustit veškerou dopravu. S napětím ale sleduje vývoj počasí i postup prací, které v těchto podmínkách nejsou vůbec jednoduché. „Při posledním kontrolním dnu přímo na stavbě zaznělo, že stavební firma Metrostav TBR a.s. se svými subdodavateli dělá vše pro to, aby byl termín dodržen. Situaci však zkomplikovalo sněhově kalamitní počasí během prvního prosincového víkendu. Přívaly srážek firmě poničily stanové tunely, do kterých firma vhání teplý vzduch pro zajištění vhodných podmínek pro betonování. Betonáže pokračují navzdory klimatické nepřízni. Betonárka i obalovna po třídenním přerušení provozu fungují dále," zmiňuje první zásadní zádrhel, který má na svědomí vyšší moc.

Jordánská hráz se rýsuje. Zprovoznění je v plánu v polovině prosince

„Ve středu 6. prosince začalo osazování zábradlí na novou lávku a chystá se pokládka asfaltů. I při ní sehraje důležitou roli počasí. Firma potřebuje, aby přes den bylo na teploměrech 3 až 5 stupňů Celsia. Takové počasí hlásí meteorologové od druhého prosincového víkendu," doplňuje k další podmínce, která může práce limitovat.

Stavebníci ale věří, že nebudou muset termín dokončení klíčových prací posouvat. „Veškeré snahy zúčastněných stále směřují ke zprůjezdnění hráze v úterý 19. 12. 2023. Může to být ve variantě kompletního dokončení včetně finální pojezdové vrstvy asfaltu anebo bez této 5 centimetrů vysoké vrchní plochy, která by přišla na řadu za teplejšího počasí," naznačuje Luboš Dvořák.

VIDEO: Stavba Jordánské hráze jde podle plánu. Podívejte se

Ani v jednom případě ale dělníci stavbu neopustí. Zůstanou tu práce na další týdny, které už ale nebudou zasahovat do provozu na hrázi. „Jedná se například o obložení spodní části hráze vybraným a památkáři schváleným kamenem. Až na jaře nechá město vysázet nové vrby bílé, které budou opět patřit ke koloritu pohledu na hráz," vyjmenovává.

Stavba nové lávky pro pěší na návodní straně Jordánu byla podle Luboše Dvořáka původně rozpočtována na 103 milionů Kč včetně daně. „Vícepráce ji doposud prodražily zhruba o 3 miliony Kč. Na hrázi se ale současně odehrávaly dvě stavby, kromě lávky vzniká nový most nad bezpečnostním přelivem v režii Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Podle odborníků je velkým úspěchem, že se dvě tak náročná díla podařilo skloubit a vtěsnat do jedné stavební sezony. O intenzitě prací svědčí i fakt, že se tu každý den prostaví téměř půl milionu korun," doplňuje pro představu.