Za houbami se lze vypravit do Blatského muzea, Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí totiž hostí výstavu Houby zajímavých lokalit na Táborsku až do 29. září. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hodin. Výstavu loni připravilo Jihočeské muzeem v Českých Budějovicích a známými jihočeskými mykology. Hlavním autorem je Miroslav Beran.

Už v úterý 27. srpna od 16 do 17 hodin zde odstartuje první pravidelnou houbařskou poradnu mykolog Pavel Špinar. Ten je navíc autorem řady fotografií v expozici. „Na místě budu určovat nálezy, které lidé přinesou. Určitě se přijďte podívat,“ zve táborský mykolog a správce Národní přírodní památky – mykologické rezervace Luční u Turovce. Jeho poradna se pak uskuteční každé zářijové úterý, tj. 3.,10., a 24. září, na stejném místě v týž čas.

Pozor na vzácný kotrč

Aktuálně podle Špinara nelze říci, že by houby rostly jako po dešti. „Měl jsem vycházku z Kozího hrádku na Luční v polovině srpna a ty nejzajímavější houby jsme s účastníky v té době ještě na hrázi nalezli. Ale jinak je to lokální, tam kde v poslední době pršelo, tam nějaké houby jsou,“ popisuje s tím, že výskyt plodnic je nyní poměrně špatný.

Následující měsíce by se mohla situace ale výrazně zlepšit. „Vždycky to tak bývá, houby začnou zase na podzim. Aktuálně rostou kotrče, dokonce jsem našel i kotrč Němcův (pozn. red. houba parazitující výhradně na kořenech jedle). Lidé by ho ale neměli sbírat a hlásit mykologům jeho výskyt, protože je v červeném seznamu ohrožených hub. Sice je jedlý, ale oproti kadeřavému není vůbec dobrý,“ upozorňuje Pavel Špinar.

Hřibům nepřeje horko a chladné noci

V srpnu podle něj hojně rostl ryzec syrovinka i liška obecná. „Teď už je to horší, není pomalu nic až na nějaké holubinky. V září a říjnu začnou ryzce pravé, určitě se dočkáme i dalších podzimních hub,“ slibuje mykolog.

Horka podle něj nesvědčí hřibovitým houbám, které rostou nyní jen minimálně na vlhkých místech a hrázích. „Jejich růst se zastavil, protože začaly chladné noci,“ vysvětluje Pavel Špinar.

Aktuální mapu pravděpodobnosti růstu hub od Českého hydrometeorologického ústavu najdete zde.