Díky speciální metodě sušení mrazem vypadají plodnice jako právě utržené.

Cílem expozice je podle vedoucího muzea Daniela Abazida představení fenoménu, který pro rozmanitost hub představují hráze rybníků. „Jde především o hráze na Třeboňsku, Českobudějovicku a Táborsku,“ upřesnil.

Příchozí si prohlédnou i hřiby z Národní přírodní památky Luční u Turovce, která je vůbec prvním mykologicky chráněným územím u nás. Na monitoring hub na 600 metrů dlouhé hrázi dohlíží správce Pavel Špinar. Hlavním předmětem ochrany je zdejší výskyt stovky druhů vyšších a desítky hřibovitých hub.

„Díky turistické stezce si lidé prohlédnou hřib žlutonachový, moravský, medotrpký, Špinarův a další zajímavé druhy,“ dodal Daniel Abazid.

V úterý 2. července se v muzeu koná od 17 hodin také houbařská poradna se správcem NPP Luční Pavlem Špinarem.

Výstavu lze vidět od úterý do neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin až do 29. září.