Pravděpodobnost růstu hub je aktuálně na téměř celém území Jihočeského kraje na střední úrovní. Obecně platí, že houby začínají růst po vydatných deštích a následném teplém počasí. Postupně by tak Jihočeši mohli nacházet první hřibovité a liškovité houby.

Mykolog a správce NPP Luční Pavel Špinar rád provází veřejnost na komentovaných vycházkách spojených s určováním hub. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

V letošním roce navíc slaví nejstarší české mykologické chráněné území v České republice významné výročí. Jedná se o národní přírodní památku (NPP) Luční nedaleko Turovce na Táborsku. Jejím správcem je známý mykolog a autor mnoha knih o vzácných houbách Pavel Špinar. Zeptali jsme se přímo jeho, co nyní roste a kde.

Pavel Špinar začíná nacházet v lese lišky obecné, na loukách žampiony a také objevil na hrázi první hřib dubový. „Žádná sláva to není, těžko říct, kdy nám houby opravdu začnou růst. Je totiž poměrně velké sucho, má přijít ochlazení, tak budeme doufat, že se postupně začnou objevovat,“ konstatuje.

Žampiony a lišky

To, co prý napršelo, rychle na jaře vyschlo, v lese se tak nedrží potřebné vlhko pro růst podhoubí. „Byl jsem se podívat na Lučním a je to bída, sem tam jsem našel cestou ještě nějaký žampion na louce, ale jinak je to hodně mizerné,“ hodnotí mykolog. „V lese nedaleko Týna nad Vltavou ale velmi pěkně začínají již zmíněné lišky, viděl jsem velká kola, ale zatím jsou dost maličké,“ dodává houbařům naději.

I předpověď na léto podle jeho slov není vůbec ideální. „Léto vypadá skutečně špatně, mají být extrémní horka, která houbám nepřejí. Tak se obávám, že sezona letos nebude slavná,“ míní Pavel Špinar.

Komentované vycházky

Srdečně zve veřejnost na mykologické vycházky, které letos povede, zejména na tu v sobotu 12. srpna k 35. výročí vzniku NPP Luční. Přehled výprav za našimi houbami na Táborsku naleznete níže. „Hodně zajímavé i vzácné houby rostou také na Chýnovsku ve velmovických vrších, tam jsou skutečně krásné lesy, tam se chystám na výpravu pořádanou místní knihovnou v říjnu,“ láká houbaře na další komentovanou exkurzi spojenou s určováním hub.

Blatské muzeum v Soběslavi v rámci 21. ročníku exkurzí Krok za krokem přírodou a další instituce pořádají výpravy za houbami vedené mykologem a správcem NPP Luční v těchto termínech:



• sobota 12. srpna

35 let mykologické rezervace Luční u Sezimova Ústí

- exkurze kolem rybníků Nový Kravín a Starý Kravín do národní přírodní památky Luční – nejstaršího mykologického chráněného území v ČR

- vedoucí: Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor)

- sraz: 9:00, Sezimovo Ústí II, zastávka MHD Kovosvit (49.3769N, 14.6994E, možnost dopravy z Tábora spojem MHD č. 17 s odjezdem v 8:45 z autobusového nádraží)

- délka trasy: 5 km do NPP Luční, zpět individuálně stejnou cestou nebo přes hájovnu Nechyba či Kozí hrádek (možnost občerstvení)



• sobota 14. října

Houby přírodního parku Kukle

vycházka za běžnými i vzácnějšími druhy podzimních hub

vedoucí: Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor)

sraz: 10:00, Dobřejice, hájovna Obora (49.3592N, 14.5433E, 3 km západně od Malšic)

délka trasy: 4 km



• neděle 15. října

Mykologická vycházka s Pavlem Špinarem

Vycházka za běžnými i vzácnými houbami kolem Velmovic u Chýnova směrem na Dubské vrchy pořádá Městská knihovna Chýnov

vedoucí: Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor)

V neděli 15. října podnikneme mykologickou vycházku s oblíbeným znalcem hub Pavlem Špinarem do Dubských lesů. Sejdeme se v 9 hodin ve Velmovicích u dětského hřiště.

Aktuální mapa pravděpodobnosti růstu hub.Zdroj: archiv ČHMÚ

Aktuální pravděpodobnost růstu hub - předpovědi Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) zde: https://info.chmi.cz/bio/mapy.php?type=houby