To je úroda! Z lesa si donesla koše plné kačenek českých, obdarovala i známé

Ve svém revíru, tedy mykologické rezervaci Luční, která letos slaví 35. výročí od svého vyhlášení, už našel i vzácný kousek. „Už se mi tam objevil jeden vzácný druh, hřib rudonachový. Tak doufám, že jsme vycházku k výročí naplánovali dobře a něco nám do soboty ještě vyroste,“ zve na nadcházející víkend Špinar.

Oslava výročí i další exkurze s výkladem

Sraz je v sobotu 12. srpna v 9 hodin v Sezimově Ústí na zastávce MHD Kovosvit. „Potom půjdeme pěšky asi tři kilometry přes rybník Nový a Starý Kravín až k NPP Luční, což je nejstarší mykologicky chráněné území v Čechách vůbec. Rozkládá se na hrázi stejnojmenného rybníka,“ uvádí správce lokality. Cestou účastníci expedice mohou sbírat houby a mykolog jim je určí. „Uvidíme nejen běžné, ale i vzácné druhy, ty však v žádném případě netrháme,“ upozorňuje.

Hřibovitým se nechce

Aktuálně začínají pozvolna růst lišky, žampiony, také kotrče, lidé hlásí nálezy syrovinek, holubinek, či ryzců. „Objevují se první hřibovité houby, ale moc se jim nechce. Vláhy je dost, v noci je chladněji, tak doufám, že přijde ta pravá vlna hřibů a sezona jedlých hub začne naplno. Osobně jsem zatím našel jen několik holubinek,“ říká Pavel Špinar, který aktuálně chalupaří na Českobudějovicku.

Na jihu Čech rostou i vzácné a léčivé houby, prozradil mykolog Pavel Špinar

Aktuální pravděpodobnost růstu hub v předpovědi Českého hydrometeorologického úřadu zde

Takovou chudou sezonu prý ve se letité praxi nepamatuje. „Dosud to letos byla strašná bída, na hrázi Lučního v červenci nebyla jediná houba. To se mi nikdy za pětatřicet let, co rezervaci spravuji, nestalo,“ konstatuje. "Bohužel si na takové extrémy asi budeme muset do budoucna zvykat," míní.

Šumavská houbička svoje místa neprozrazuje, jejím snem je obří vatovec

Radost z úlovků mají podle Špinara zatím lidé ve vyšších polohách Jihočeského kraje. „Tam pršelo dříve a logicky i růst hub začal dříve. Vždy, když zaprší, trvá to minimálně deset dní, než se to nastartuje,“ sděluje své poznatky.

Rád by pozval amatérské i zasvěcené houbaře i na další své akce na Táborsku, třeba na Kozí hrádek, do parku Kukle u Malšic či do Dubských vrchů u Velmovic nedaleko Chýnova.

Výpravy za houbami vedené mykologem a správcem NPP Luční



• sobota 19. srpna ve 14.30 hodin - Výprava z Kozího hrádku přes jezero, Starý a Nový Kravín do NPP Luční



• neděle 20. srpna od 15 hodin - Kozí hrádek - O houbách s mykologem Pavlem Špinarem, pořádá Městské středisko kultury a sportu a infocentrum města Sezimovo Ústí, bude možné určit přinesené nálezy



• sobota 14. října od 10 hodin - Houby přírodního parku Kukle, vycházka za běžnými i vzácnějšími druhy podzimních hub, sraz v Dobřejicích u hájovny Obora.



• neděle 15. října od 9 hodin - Mykologická vycházka s Pavlem Špinarem za běžnými i vzácnými houbami kolem Velmovic u Chýnova směrem na Dubské vrchy, pořádá Městská knihovna Chýnov, sraz ve Velmovicích u dětského hřiště.



Akce pořádají Blatské muzeum v Soběslavi v rámci 21. ročníku exkurzí Krok za krokem přírodou a další instituce