Covidová situace přitom hotel Palcát donutila zrušit více než dvě stovky společenských akcí. „Museli jsme také začít hledat obživu pro zhruba stovku našich zaměstnanců,“ dodala. Covid zvládli především čerpáním rezerv majitele, čas využili ke kompletní interiérové proměně hotelových prostor.

Podobně vidí situaci také Jana Woldřichová z penzionu Housův mlýn. „Přežili jsme, jak se dalo, museli jsme celkově hodně omezit provoz. Neměli jsme to ani horší, ani lepší než nikdo jiný v podobném oboru. Zájem se průběžně zvyšuje, návštěvníci jsou především z České republiky. Jedná se o kratší pobyty přes víkend, ale přes prázdniny i o týdenní dovolené,“ popsala.

Náklady rostou

Nárůst nákladů se již pozvolna začal podepisovat na růstu cen. „Celá situace okolo zdražení energií a potravin nemá asi na nikoho větší dopad než na kongresové hotely. Veškeré naše vstupy, jídlo a energie, se zdražily v rozmezí mezi 45 až 100 procenty. Toto zdražení se promítlo v našich cenách a zbylá část nás čeká do začátku letních prázdnin. Příkladem jsou jídla na polední menu, ta jsme byli nuceni zdražit v rozmezí 15 až 20 korun,“ upřesnila za hotel Palcát Gabriela Susková.

„Vzhledem k současnému nárůstu cen energií a potravin již není možné držet ceny jako v minulých letech. Náklady na provoz se několikanásobně zvýšily, a tudíž jsme museli navýšit ceny vstupů do zbrojnice, jídelního lístku v krčmě i pro eventové večery. Ubytování jsme pro letošek nezdražovali, budeme se snažit ceny držet stejné, co nejdéle to půjde,“ dodala Jana Woldřichová z Housova mlýna.

V gastronomii a cestovním ruchu se při pandemii rapidně snížil počet pracovníků. „Částečně jsme to pocítili i my. Věříme ale, že atmosféra Housova mlýna a skvělé pracovní vztahy jsou to, co nám pomáhá držet vynikající pracovní tým stále pohromadě. Na nedostatek personálu si proto nemůžeme stěžovat,“ vysvětlila Jana Woldřichová.

„Vzhledem k tomu, že jsme celý náš personál v covidové době podporovali v plném rozsahu, o žádného z nich jsme nepřišli,“ vidí situaci podobně i Gabriela Susková.

Hotely a penziony se snaží motivovat především své věrné zákazníky, aby pro ně letos byli volbou pro jejich letní dovolené. Hotel Palcát sází na nový koncept zážitkové gastronomie pod vedením šéfkuchaře Martina Svatka.

Housův mlýn zase na to, že se jedná o jediný filmový zážitkový mlýn v republice, středověkou a fantasy krčmu. A také apartmány, vybavené rekvizitami z filmů, na kterých se podílel majitel mlýna Petr Nůsek.