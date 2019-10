Jak dlouho hostinec provozujete a co vás k tomu přivedlo?

Hostinec provozuji už šest a půl roku. V restauračních zařízeních se pohybuji od malička. Jsem vyučený kuchař - číšník, pak jsem si ještě dodělal nástavbu. Ale hlavně pocházím z rodiny, kde moje matka a teta podnikaly v oboru. Dá se tak říct, že se po hospodách pohybuji od svých třinácti let, a to už člověk něco pochytí. Navíc jsem byl tři roky v Anglii a zkušenosti během brigád získával i tam. Když jsem se vrátil, nechtěl jsem být jen zaměstnancem, ale zkusit hostinec i provozovat.

Co říkáte na svůj úspěch v anketě, byť pro vás už není ničím novým?

Mám z toho samozřejmě obrovskou radost pokaždé, je to úžasné a dodává mi to hrozně moc energie do další práce. Chci hlavně poděkovat všem, co nám dali hlas. Věřím, že za naším úspěchem tkví poctivá práce a to, že jsou tady lidé spokojení. Asi jim je tu opravdu fajn. Myslím, že tím, jak jsme zde několik let, tak si o nás lidé mezi sebou řeknou. Hodně se jich k nám vrací a berou i své přátele a známé. Úspěch v anketě je pro nás samozřejmě také dobrá reklama.

Kdo k vám nejčastěji chodí?

Oslovujeme širokou škálu lidí. Od klasických štamgastů přes dělníky, kterým nabízíme klasické obědy a hotovky. Přes víkend chodí omladina, v létě přes sezonu hodně cyklisté i pěší turisté. Naší velkou výhodou je to, že nejsme zaměřeni jen na jednu klientelu, ale máme široký záběr. Každý host si u nás dokáže vybrat. Speciální akce ovšem neděláme, pokud mezi ně nepočítáme například různé srazy škol po letech. K tomu pak pochopitelně patří i hudba a tanec.

Čemu svůj úspěch přičítáte nejvíc?

Věřím, že za to může hlavně osobní nasazení. Spousta lidí si pořídí hospodu, ale vlastně pořádně neví, co se v ní děje. Já jsem tady denně. Člověk se stará, a asi je to někde vidět.