Iniciativa Chcípl pes vyzvala restaurace, hospody a bary, aby se připojily k protestní akci a nezavíraly v pátek, jak nařídila vláda.

I na Českobudějovicku zvažují některé podniky, že se k protestu přidají. Například restaurace Na Staré kovárně v Homolích by měla obvykle v pátek otevřeno hlavně kvůli řízkům. Teď majitel Jiří Ševčík čeká, jaké dispozice přijdou od organizátorů protestu. V pátek chce mít v každém případě otevřené okénko. Ve čtvrtek počítá zatím s uzavřením ve 20 hodin. "Pokud se nedohodne nějaký jednotný jiný postup," říká Jiří Ševčík. Restauraci má přibližně 25 let. Okénko by podle Jiřího Ševčíka mohlo být dovolené i v příštích dnech, ale tržba je v takovém případě nízká.

V podniku Černý kafe coffe bar na českobudějovické Lidické třídě mají pravidelně otevřeno od pondělí do pátku. Provozovatel Jan Pfleger otevřel teprve loni v květnu. Investoval i do vybavení na rauty a večírky, ale teď o jednorázové akce přijde a obvyklý provoz v podstatě také ustane, budou se jen vydávat objednávky.

Kdo má objednané vánoční cukroví nebo jiný sortiment, tak ten ale nebude muset čekat na ulici, podnikatel vpustí zákazníky dovnitř do tepla. "Stoly a židle budou zapáskovaný. Nebudu ale nikoho nechávat venku na zimě," říká Jan Pfleger s tím, že to nevnímá jako porušení nařízených opatření. "V pátek má být zavřeno, ale výdejní okénko už montovat nebudu," předpokládá Martin Pfleger. Dodává, že pro podniky, které žijí z večerního a nočního provozu je už rozhodnutí o zkrácení otevírací doby do 20 hodin zásadní.

Českobudějovická restaurace U Tří sedláků zatím také vyčkává na doporučení organizátorů protestu. "My si počkáme," uvedl pro Deník ve čtvrtek krátce po poledni nájemce Bohuslav Stropek a dodal, že aktuálně právě myje nádobí, takže nemá čas se věnovat přípravě protestu. "Přizpůsobím se. Budu mít připravené okýnko. To budu mít otevřené, i kdyby se dál zpřísňovala opatření," doplnil Bohuslav Stropek. Aktuálně by zatím měla být okénka dovolena.

Případné úplné otevření restaurace by U Tří sedláků zvážili, ale záleželo by na situaci. "Pokud to budou jednotlivci, bylo by to zbytečné," říká Bohuslav Stropek a vysvětluje, že by na několik podniků zřejmě dopadly sankce, ale ničeho by se nedosáhlo. Poukazuje přitom ale na to, že kvůli náhlým změnám opatření teď mají gastroprovozy včetně velkých hotelů nakoupené zásoby a hrozí, že je bude nutné odepsat. "Co s tím zbožím," upozorňuje na jeden z největších problémů gastroprovozů v současné situaci Bohuslav Stropek.

Okýnko na obědy v pátek otevře i Ledenická hospoda. "Okýnko budeme mít určitě. Jen přes obědy od 11 do 13 hodin. Máme takhle zákazníky zvyklé. Nikdo jiný už pak ani nechodí. Na vesnici si lidé pro večeři nechodí," vysvětluje Milena Simotová, nájemkyně Ledenické hospody. O víkendu pak neplánuje kvůli malému zájmu zákazníků ani otevření okénka. Na čtvrtek večer se čekal "plný" dům. "Máme rezervačky, je plná kapacita, co dovolí opatření," dodala Milena Simotová. Ohledně účasti na protestu a případného otevření i vnitřních prostor v dalších dnech je zdrženlivá. V pátek to nepředpokládá. "Počkáme, co ostatní," připojila Milena Simotová.

Na Českobudějovicku podle informací Deníku zvažovala účast na protestu asi desítka gastroprovozů.

Jan Čeřovský provozuje táborskou restauraci Kozlovna U Františka a k protestu Chcípl pes se přidal proto, že neviděl žádné pořádné zastoupení podobných podniků, jako je ten jeho. "Existuje sice Asociace hotelů a restaurací, ale ta je určena spíš velkým hráčům, ne malým podnikům," myslí si.



Opatření vlády na segment gastroprůmyslu dopadají už od března a Janu Čeřovskému vadí hlavně jejich nekoncepčnost. "Celý náš protest je hlavně o tom, že vláda nemá žádný systém a kvůli tomu ani my nevíme, jak to s naším podnikáním dál bude. Nevíme, co máme říct našim zaměstnancům. Řada z nich se už rozhodla z gastra odejít, protože je té nejistoty na ně zkrátka moc," upřesnil.



Podporu ze strany vlády příliš necítí. "Provoz jsme museli zavřít, ale ještě před tím, než nám byla zaslána podpora z programu Covid Antivirus, museli jsme nejprve zaplatit zdravotní a sociální pojištění. Pokud máte desítky zaměstnanců, tak to dělá statisíce korun. Nejdřív musíte státu zaplatit a pak čekáte," popsal jeden z problémů.



Přitom možné řešení se podle něj přímo nabízí. "Stát přece díky EET naprosto jasně ví, jaké měly hospody tržby v předchozích letech. Stačilo by jen nastavit rozumnou míru kompenzací. Stále se mluví o tom, že restaurace se zavírají v celé Evropě. To sice ano, ale také je třeba se podívat na to, jak k nim stát přistupuje. Například hned vedle, v Rakousku," uzavřel.



K protestu se přidá symbolicky, restauraci v osm večer uzavře. Venku ale nechá vyvěšenou vlajku a uvnitř restaurace rozsvíceno.