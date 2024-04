Stylizuješ se do postavy hororového klauna Špíny. Jak dlouho už to děláš?

Špína se narodila 23. září 2017, v den, kdy se konalo úplně první večerní představení našeho cirkusu. Nikdy by mě předtím nenapadlo, že se mi natolik vryje do mého života, že bude běžné, že po mě lidi na ulici budou křičet: Jéé, Špíno, ahoj.“

Žiješ tak v podstatě dvojí život, pořád tě to baví? Nenapadlo tě někdy masku vyměnit? Říkal jsi, že ji ani nepereš, že?

Na první otázku často hledám odpovědi a diskutuji v mé hlavě, jak to vlastně je. Nejvíce to cítím tak, že Špína je mé dvojnásobné ego, které se objeví po prvním nanesení make-upu na mou tvář. Vždy, když se maluju, cítím, jak se měním, i k ostatním z naší skupiny. (smích) Masku beru jako svůj život, paruku nikdy neperu, kostým se snažím ve větší míře zachovat. Stejně tak jak já stárnu, chci, aby i má maska stárla se mnou.

Ohana horor cirkus míří na jih Čech. Novou show uvidí nejdříve lidé v Táboře

Jsi manažer jediného hororového cirkusu. Jak dlouho už korzujete po Čechách. Nevynecháváte nikdy náš kraj?

Na scéně v ČR jsme od roku 2016, kdy se shodou okolností konalo natáčení silvestrovského pořadu pod naším šapito právě na jihu Čech. Jihočeský kraj máme velmi rádi, proto se do Budějovic vracíme každý rok s novým programem. Místní diváky nechceme zklamat, ti nám to vracejí každoročním obrovským zájmem o naši show.

S novou show The Future jste přijeli nejdříve do Tábora. Co za novinky jste představili?

Každý rok musíme diváky něčím šokovat a překvapit zároveň. Jednu z hlavních změn divák pocítí ještě před začátkem programu. Pořídili jsme nové rudé šapitó a celkový vzhled cirkusu upravili do černé barvy. Co se programu týká, diváci se můžou těšit na umělce z Keni, Portugalska a ČR v disciplínách jako je trininadský národní tanec, vzdušné vystoupení dívky visící pouze za své vlasy, jezdce na BMX či kolo smrti. Samozřejmě i já jsem si připravil nové výstupy. Letos si s diváky doslova pohraju a bude na nich, zda hru dokážou hrát celý večer. Nechci odtajňovat vše, ale letos je výstup obzvlášť strašidelný.

Slavil jsi s táborským publikem své třicetiny? Jak v cirkuse oslavujete? Dostal jsi nějaké zajímavé dárky? Který ti udělal největší radost?

Kulatiny chtěly větší oslavu, takže jsem slavil hned několikrát. Diváci mě letos v Táboře překvapili velkým dortem s prskavkou, dárky i obrázky. Vše si vždycky schovávám, je to takový můj pohon, proč to dělám. Nesmím zklamat. No a musím tedy říct, že jsem dostal i jeden zajímavý dárek - dvě plata domácích vajíček od táborských slepic. Slavili jsme i při a po show. Vždy je tradice, že každého, kdo má u nás narozeniny, na konci show čeká nějaké překvapení.

Horor nemá hranice, říká Matěj Břešťák z Mostu, nejdrsnější cirkusový klaun

Již dříve jsi vydal knihu o vzniku a životě v cirkuse, vystupoval v televizní soutěži Prostřeno či v dalších pořadech. Plánuješ teď něco takového?

Vážím si každého rozhovoru, natáčení, focení… Však na tom je postavena image našeho cirkusu. Mým snem je ještě zasednout na červenou pohovku Jana Krause nebo účast na opuštěném ostrově v pořadu Survivor. Plánů je dost, už nyní začínám řešit další nabídku, kterou ale zatím nemohu prozrazovat.

Kolik má teď cirkus členů, co chystáte?

Letos je to opět 20 členů, čítající členy z Keni, Portugalska a ČR. Jsme rádi, že každý rok nabízíme minimálně jednoho zahraničního hosta. Nápadů pro další roky máme spoustu. Už nyní se začínáme připravovat na ostravské tour, kam se chystáme po pěti letech. Místní obyvatelé na nás čekali poměrně dlouho, takže je chceme co nejvíce překvapit.

Zdroj: Ohana horor cirkus

Máte nějaký společný sen, který si chcete ještě splnit?

Určitě to, aby Ohana byla stále tak navštěvovaná, aby spadala pod ministerstvo kultury, abychom byli zdraví a aby nejmladší generace cirkusu začala úspěšnou kariéru nejen u nás, ale i ve světě.

Co bys vzkázal čtenářům Deníku, proč by měli přijít na vaši show?

Po roce se na vás těším v nové show, takže koukejte o nás říct i vašim známým a dorazte na Máj, kde jsme do 5. května. A jestli ne, já vím, kde bydlíte, budu čekat v kostýmu pod postýlkou a budeme si hrát. A vidíš? Ke konci rozhovoru se mi sem dostala i role Špíny. Ne teď vážně, těším se na vás, budu rád, když nám i letos budete věrni.