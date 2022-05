Po příjezdu zaměstnance řeznictví do práce byly dveře pochozí udírny zamčené. Uvnitř muž nalezl svého jedenašedesátiletého šéfa. Velká pec, i když už nefungovala, byla stále dost horká na to, aby zabila člověka. Záchranáři se pokoušeli řezníka resuscitovat a převezli ho do nemocnice. Muž tam ale krátce poté zemřel. "Přesná příčina smrti zatím nebyla stanovena," uvedl policejní mluvčí s tím, že státní zástupce nařídil pitvu. Policie však podle prvotních zjištění předpokládá, že se jedná o nehodu.

Mateřinky v Tachově se chystají na zápisy