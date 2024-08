V praxi to má vypadat asi tak, že v určitých časových úsecích budou sady procházet dvojice strážníků městské policie. „Kromě toho tam budou hlídkovat i členové bezpečností agentury, kterou nyní vybíráme pro zajištění festivalu. Jde nejen o prevenci, ale zároveň chceme, aby lokalita byla více pod kontrolou a aktivně se zasahovalo. Doufáme, že opatření tohoto typu odradí některé mladistvé, kteří mají tendence se v parku scházet a popíjet,“ naznačuje starosta.

Pořádkové bezpečnostní složky neustávají v intenzivním dozoru problémových lokalit, zejména Husova parku a okolí nádraží. „Vedle této pravidelné aktivity se strážníci i policisté intenzivně věnují dohledu při pořádání sportovních a kulturních akcí. Pro letní sezónu prioritou nadále zůstává nábřeží Jordánu a Holečkovy sady,“ informoval začátkem léta v hodnocení bezpečnostní situace ve městě velitel Městské policie Tábor Petr Svoboda.

V Táboře je podle tzv. protialkoholní vyhlášky (č. 3 z roku 2014) zakázáno užívat alkohol na přesně vymezených veřejných místech: Blanické předměstí, Pražské sídliště, centrum včetně Jordánského nábřeží, třída 9. května, náměstí TGM, Křižíkovo náměstí, také Sídliště nad Lužnicí mimo jiné v areálu Komora, u Kauflandu, u Tesca a Stop Shopu. Dozor provádí Městská policie Tábor. Osoby porušující vyhlášku jsou předávaný ke správnímu řízení podle zákona o přestupcích. Lze je řešit napomenutím, pokutou, propadnutím věci či zákazem činnosti. Případy popíjejících mladistvých jsou řešeny správním orgánem a odborem sociálních věcí městského úřadu (OSPOD) ve spolupráci se zákonnými zástupci.

Holečkovy sady se rozkládají v nadmořské výšce 440 metrů na 3,3 hektaru v severním svahu vně historického jádra Tábora. Hlavní promenádní pěšina vede v nejvyšší části parku podél původně parkánové zdi a zbořené Klokotské fortny, kolem Soukenické a Žižkovy bašty a vyúsťuje do Filipovské ulice a na Tržní náměstí, ve spodní části k Housově mlýnu. Inventura dřevin z roku 1969 obsahuje 1325 položek. Dělí se na tři hlavní komunikační tahy vedené po vrstevnici, které jsou propojené rampami pro bezbariérový pohyb a schodišti. V areálu je rozmístěno několik prvků drobné architektury (tzv. Bílý pavilon, Červený altán, dvě dětská hřiště, výklenkové kaple) a výtvarné objekty (pomník Josefa Holečka od Františka Bílka, železný kříž a Triangulár symbolizující naději, lásku a víru). Podle doby vzniku lze vidět některé původní opěrné zdi, kamenné, skládané z různorodého materiálu. Původní stavby jsou doplněny novodobými konstrukcemi realizovanými od roku 1980 do začátku 90. let 20. století. Jedná se o významnou urbanistickou součást Starého města, která je památkově chráněná. Procházkou se lze navíc z Holečkových sadů dostat Klokotskou alejí až k místnímu klášteru.