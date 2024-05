Čápy bílé v Chýnově dlouhodobě pozoruje ornitolog Michael Strnad. Ten pro Deník přiblížil letošní úspěšné hnízdění od příletu samice, přes menší šarvátky o hnízdo s dalšími jedinci, páření se samcem, až po vylíhnutí čápat.

První přiletěla samice, stále se mu ale nepodařilo ověřit, zda jde o loňskou „Elsu“, jak jí říká. „Kroužek, který má na noze, je bohužel nečitelný. Snad se to podaří v dohledné době,“ uvádí. V neděli 24. března poprvé dosedla na hnízdo. „Několik dní předtím mi Chýnovští ale hlásili pozorování v okolí i kroužení kolem hnízda,“ popisuje.

O chýnovské hnízdo se ze začátku prý dokonce soupeřilo. Přiletěla pravděpodobně další samice, která ani nepřistála a „Elsa“ jí odehnala. Další den se tam objevil další čáp s kroužkem na pravé noze, ale ten tam také nevydržel.

Romantické rozbroje

Samec přistál 29. března, ale ani jejich seznámení se neobešlo bez lehké výměny názorů. „Hned to vypadalo zajímavě, stáli spolu a klapali. Samec s ní chtěl spolupracovat na úpravě hnízda, ale samice po něm vyjela. Čáp jí nastavil prsa, strčil do ní a ona vypadla z hnízda,“ uvádí s tím, že na hnízdě se pak už domácí ptačí slečna ještě vystřídala s jinou samicí, o kterou ale statný samec nejevil zájem.

„Když odletěl, vrátila se původní samice a nevítanou návštěvu vyhnala,“ dodává. A od té doby tvoří nerozlučný pár, který nelenil. „Pracovali na úpravě hnízda, pářili se ve dne i v noci, první vejce jsem zaznamenal v noci ze 7. na 8. dubna,“ upřesňuje ornitolog. Samice pak postupně ob den snášela další vajíčka až do konečného počtu pět, poslední v noci z 15. a 16. dubna.

Na jihu Čech už se vylíhla první čápata. V Chýnově čápi sedí na pěti vajíčkách

Pak se střídali na sezení. „Loni to trvalo 36 dní, letos to bylo rychlejší,“ porovnává. První mládě se vylíhlo v pátek 10. května a poslední pak ve čtvrtek 16. května. „Zatím to vypadá dobře. Dospělí krmí všechny včetně toho nejmenší mláděte,“ dodává.

Abnormální rok

U chýnovských čápů jde o výjimečný rok. „Nepamatuji si, že bychom někdy v Chýnově měli pět mláďat, tři je normální, čtyři občas bývá. Ale pět je opravdu hodně,“ míní Michael Strnad.

Jaro v jižních Čechách. To je přehlídka roztomilosti a mláďata, kam se podíváš