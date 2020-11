Ty budou hotovy podle ředitele JD Lukáše Průdka v březnu. „V dubnu bychom měli mít pak otáčivé hlediště ve zkušebním provozu a na dodělávky,“ vysvětluje ředitel JD Lukáš Průdek plán. V květnu se již na točně bude zkoušet tak, aby se od června mohlo hrát.

Dvě premiéry, které měly být uvedeny už tento rok, se tedy odsunuly na další. Od 10. do 26. června můžete navštívit inscenaci Muž Dvojhvězdy Petra Formana o létajícím muži. Premiéru přichystal ve spolupráci s Malým divadlem. Většina prací na této inscenaci se stihly dotáhnout do konce. „Z velké části jsme hotoví,“ říká ředitel. Vše potřebné je navíc už vyrobeno, zbývá akorát zkoušet. U novinky Da Vinci Petra Zelenky se zatím zkoušky nekonaly. Před točnou ji uvidíte od 4. do 14. a od 18. do 31. července.

Nyní JD stále přerezervuje loňské vstupenky na letošní termíny. Řada diváků totiž nechtěla vrátit vstupné, ale využila této možnosti. Jedná se asi o 21 tisíc lístků. Zájemci měli možnost např. změnit řadu, den, proto je proces tolik náročný. Zároveň jsou v prodeji nové vstupenky. Podle odhadů Lukáše Průdka je nyní už obsazeno na příští léto 30 tisíc míst z 55 tisíc.

Točna má za sebou již odstrojení sedaček, betonové podlahy až na ocel. Ta byla někde zasažena korozí, avšak ne kriticky. „To je dobrá zpráva,“ myslí si Lukáš Průdek. Součástí opravy točny je podle Juraje Thomy, prvního náměstka, který má na starosti i kulturu výměna techniky. Rada města schválila výběrové řízení na audio, projekční zařízení aj.

Nyní se ošetřuje konstrukce otáčka opískováním. Pak ji čeká opět opatření sedačkami a elektroinstalace. Úpravy byly nutné, aby točna mohla fungovat do roku 2023 na stejném místě. Poté ji nahradí na jiném místě nová.