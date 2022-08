Babiš v Krumlově: Vnitřní kontrola prověří postup policistů při zadržení ženy

Hlomoz protestujících zcela převálcoval Babišovu řeč, a nepomohl ani mikrofon. Nebylo mu rozumět prakticky ani slovo. „To je skupina, která nás provází a snaží se zkazit naše setkání,“ zhruba v tomto duchu hovořil Andrej Babiš do mikrofonu. „Ve skutečnosti nám ale pomáhá na nás upozornit a počty našich voličů přibývají.“

Za hlučnou skupinou, která se semkla kolem stolu, kde stál Andrej Babiš s doprovodem, sledovali dění další lidé. „Je to blázinec,“ řekla k tomu téměř devětasedmdesátiletá paní Anna z Frymburka. „Já nerozumím ani slovo. To by člověk ohluchnul.“

„Takový rámus Frymburk opravdu ještě nezažil,“ přitakal starosta Frymburka Oto Řezáč, který dění rovněž přihlížel. „Je to však ukázka demokracie v praxi. Támhle se lidi šťouchají, hájí své názory, tak to prostě je. A proč bychom nemohli zažít den s ryzí demokracií? Místo na náměstí si Babišův tým řádně zaplatil, já jsem k tomu nestranný.“

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

„My nejsme žádná skupina, která by cíleně putovala za Andrejem Babišem. Jsme místní,“ rozhodně ujistil Martin Nekola z Frymburka. „Většina lidí tady je místních. Je tady tři čtvrtě lidí z Frymburka. V Třeboni ani Krumlově jsme nebyli. Přišli jsme vyjádřit svůj názor. Jsme demokrati a je načase dát najevo své mínění. Toto je podle nás prezidentská kampaň. Já jsem tady sám za sebe a svoji rodinu. Osm let Babiše stačilo, a máme jiné lepší prezidentské kandidáty.“

Protestující nepřestávali hlomozit a skandovat protibabišovská hesla. Některým sympatizantům se podařilo prodrat k Andreji Babišovi a Karlu Havlíčkovi a získat jejich autogramy.

Podobně to vypadalo, ale ještě více vyhroceněji, i předtím v Českém Krumlově. Také tam před kinem Luna spustili odpůrci Andreje Babiše mohutný protest. Vygradovalo to dokonce potyčkou s městskou policií. „Nebylo to ale nic vážného,“ sdělil velitel městské policie Jan Šítal. „Dva strážníci sledovali situaci zpovzdáli, neboť pan Babiš měl svou ochranku, ale pak to někteří jedinci začali přehánět. Došlo ke konfliktu, když se strážníci snažili dotyčné uklidnit a pochopitelně se nemohli nechat dát odstrkovat. Na to konto přijela i policie. Také jsme řešili, že akce nebyla ohlášená na městský úřad, byl nahlášen pouze zábor veřejného prostranství, což není totéž.“

Policie sledovala pro jistotu situaci zpovzdálí i ve Frymburku.