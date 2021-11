Jak vysvětlil autor knihy a majitel stejnojmenného psa, producent Filip Rožek, snaží se tak především upozornit na problematiku ochrany zvířat. „Prostřednictvím knihy i filmu Gump: Pes, který naučil lidi žít podporujeme organizace pečující o psy v nouzi. V kalendáři, který nafotila Kristýna Zuzová, se kromě osobností spjatých s filmem objevují i další. Většinou jde o pejskaře, s kterými máme dobré vztahy,“ přiblížil.

Se zachráněnými čtyřnohými parťáky na jeho stránkách lze najít mimo Evu Holubovou, kněze Zbigniewa Czendlika, či Bolka Polívku, také postavy ze vztahového seriálu Slunečná, jako jsou Eva Burešová, Vladimír Polívka či Marek Lambora. Kromě nich se s nejlepším přítelem člověka, který měl navíc pochmurný osud, nechal zvěčnit i známý kuchař Zdeněk Polreich, herečka Tereza Ramba či boxer Karlos Terminátor Vémola.

Výnos z prodeje fotopublikace, kterou lze již zakoupit na facebooku spolku Se psem mě baví svět, nebo u dalších článků týmu, poslouží nejen na stavbu útulku Gump u Prahy. „Kalendáře rozdáváme našim spřízněným organizacím a ony posléze výtěžek použijí na svůj provoz,“ uvedl s tím, že jde asi o 20 různých spolků, či útulků, kteří se starají o opuštěná a týraná zvířata.

I pro radost dětem

Zároveň myslí i na nejmenší kolem nás. „Například jsme kalendáře rozdali také táborské nemocnici na dětské oddělení, nebo do dětských domovů, kde udělá radost malým pacientům i dětem, kteří by se k němu těžko dostávali,“ dodal Filip Rožek.

Jeho dcera Natálka se objevila i ve filmovém zpracování a místo našla i v kalendáři. „Je na únorové fotografii ještě s holčičkou, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou, z projektu jsme financovali část její léčby, kterou zcela nehradí pojišťovna,“ popsal spisovatel.

A tak už flekatý a ušatý psík, který na stránkách kalendáře nemohl chybět, začal nevědomky pomáhat i hendikepovaným lidem. Kromě toho, že projekt zachraňuje zvířata, kterým lidé často fyzicky i psychicky ubližovali, jde i o Rožkův splněný sen. „Je to můj velký splněný životný sen, celé mě to pohltilo a baví mě tu vizi dále rozvíjet,“ poznamenal scénárista, kterého lze najít s režisérem F. A. Brabcem na prosincovém obrázku.

/SOUTĚŽ/ Kalendář Gump 2022 nástěnného formátu A3, který stojí 300 korun a pomáhá, mohou získat i někteří čtenáři Deníku. Filip Rožek se rozhodl věnovat několik výtisků do soutěže. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a můžete získat krásný vánoční dárek pro své blízké: "Kniha Gump: Pes, který naučit lidi žít má otevřený závěr, ve filmovém zpracování se však diváci dočkají velkého finále. Jak končí příběh toulavého psa?" Odpovědi posílejte na redakce.ceskobudejovicky@denik.cz.

Leden: Eva Holubová s Britou. Brita žila zavřená v baráku, který jeho majitelé opustili a ji v něm nechali na pospas. Lidé ze sousedství to tak nenechali a Brita odjela do útulku Lysá nad Labem, kde se rychle naučila, jaké to je chodit po trávě, napít se z potoka a přijímat lidské pohlazení. Dneska má Brita svoji paničku jen sama pro sebe a je z ní gaučový pes.

Únor: Naty Jahoda Rožková a Zuzanka Švábková s Gumpem a Lupinem (ve filmu Gump číslo 3). Zuzanka se narodila s dětskou mozkovou obrnou. Její příběh nás zaujal natolik, že jsme se rozhodli jí na její cestě v rámci projektu Gump pomáhat.

Březen: Marek Lambora s Bobem. Bobova minulost asi nebyla hezká, ale vlastně o ní nikdo nic neví. Možná jenom ty blechy, co jich měl plnej kožich. Jako zázrakem přežil střelbu jen s pár broky na hrudi. Organizace Dočasky DEDE mu našla jeho nový svět, ve kterém je šťastný, a dvě paničky, pro které teď žije.

Duben: Vojta Kotek s Michalem. Kdyby se psal příběh Míšovo štěstí, byl by o tom, jak se přítelkyně Vojty Kotka Radana v jedné kavárně zamilovala. Potkala tam totiž dočaskářku DEDE se starým a hodně nemocným psem.Stačil jeden pohled a patnáctiletý Míša s bolavýma nohama, nemocnou kůží a vývodem spal večer v úplně novém pelíšku a v něm se vzbudil do nového života. Tak se stalo,že se Vojta fotil na tenhle kalendář s vlastním pejskem.

Květen: Eva Burešová s Arou. Tuhle dnes osmnáctiletou psí holčičku našli přede dvěma lety vyhozenou v příkopu s mnoha nádory a téměř nulovou šancí na přežití. Zachránila ji organizace Elišky Vafkové Dejte nám šanci. Její předchozí majitel se našel, ale už o ni nejevil zájem. Ara má dnes nový domov, se svým pánem jezdí skoro denně do lesa a svůj věk si absolutně nepřipouští.

Červen: Zdeněk Pohlreich s Elvinem. Elvina jako štěňátko strčili do kůlny, kde žil bez pozornosti lidí a bez možnosti chodit do domu několik let. Bohužel s následky se Elvin pere dodnes. V bytě se necítí dobře, potřebuje zahradu, aby mohl před svejma strašidlama utíkat na vzduch. Zkusilo to s ním už sedm rodin, ale všechny to vzdaly. Elvin je nyní v péči organizace Adoptujeme – množitele nepodporujeme.

Červenec: Vladimír Polívka s Matesem. Matesa se vzdala jeho rodina, když hodně vyrostl, do bytu se už nevešel. Tříletý Mates to těžce nesl a začal si okusovat nohy. Strašně stál o to být doma, venku se cítil velmi nejistě, hlavně se psy. Hubený psí kluk s bolavou duší dostal druhou šanci díky organizaci Dočasky DEDE. Velkej pes má dnes velkou rodinu a psí kamarádku, která mu ukázala, že i svět venku je svět pro psy jako stvořenej.

Srpen: Karlos Vémola se Sauronem. Tříletého křížence bulla si jeho první majitel pořídil na boj. Ale protože se Sauron moc prát nechtěl, tak do něj jenom mlátil a mlátil. Naštěstí se o tom začalo hodně mluvit a díky tomu byl nakonec Sauron odebrán. Zachránila ho organizace Psí štěstí, kde se do něj zamilovala přímo zakladatelka Petra Hájková, které dělá hezčí život dodnes.

Září: Zbigniew Czendlik s Bedřichem. Bedřich se jako dvanáctiletý s bolavými zády a skoro slepý ocitl pod mostem. Dobrý člověk ho odvedl k sobě domů, ale zrazený Bedřich nekomunikoval a odmítal chodit.Tak ho odvezli na veterinu uspat. Ale doktor poznal, že Bedřich neumírá, jen teskní a předal ho organizaci Psí senioři v nouzi. Díky ní Bedřich našel novou radost i novou rodinu.

Říjen: Gump

Listopad: Tereza Ramba s Agátkou. Agátku našli opuštěnou v domě, odkud se nájemníci před časem odstěhovali. Nechali ji tam se sestrou, která ze stresu Agátku utiskovala a šikanovala. V organizaci Dočasky DEDE se Agátce vrátila síla, psů se nebojí a od lidí už se pro jistotu ani nehne. Jakmile si vyléčí následky podvýživy, pojede do nového domova.

Prosinec: Filip Rožek a F. A. Brabec s Gumpem. Svého lidského tátu Filipa Rožka následuje Gump každý den a každou minutu. Ve filmu jeho kroky vedl režisér F. A. Brabec.

Se psem mě baví svět

Se psem mě baví svět je organizace ochránců psů, která vnímá zvířata jako nejbližší přátele lidí. A důvěra zvířat v lidi je pro ně ta největší pocta a oni ji chtějí chránit. Nemohou sice změnit celý svět, ale zachraňují životy jednotlivců, mění tak jejich svět, ale navždy. Pořádají mimo jiné koncerty, výstavy, aukce, prodávají výroby se svým logem a podporují organizace pečující o psy v nouzi. Pomáhají těm, kteří na to zůstali sami, zachraňují ty, kteří ostatní odepsali, bojují tam, kde to všichni vzdali. Když se přidáte, umožníte prožít šťastný život dalším psům, kteří poznali jen temnou stránku světa.