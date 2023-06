Hell's Paddles zvou do Sezimova Ústí na premiérový závod v paddleboardingu

Před třemi lety si po práci vyjeli na paddleboardech na pivo do Plané. Ten prosluněný čtvrtek 11. června 2020 se stal milníkem, slovo dalo slovo a večer už zakládali sportovní tým Hell´s Paddles. „Pár dní na to už jsme měli první logo a oslavili založení pokračovací jízdou od Ježka, kam jsme dojeli z Plané víkend předtím, do Bečic. Byla náročnější než jsme někteří čekali," vzpomínají s úsměvem sportovci ze Sezimova Ústí na začátky a dodávají, že se dodnes radují z každého kilometru.

Hell's Paddles se dali dohromady před třemi lety. Nyní v Sezimově Ústí poprvé pořádají paddleboardový závod. | Foto: Hell's Paddles