Krizové řízení v praxi, to mohli vidět zástupci samospráv ve Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Dráchově i Plané nad Lužnicí. Deník se k hejtmanovi připojil v Soběslavi u Paluby, na této mimořádné cestě zainteresovaným doporučoval zejména vhodné strategické kroky k zefektivní práce a operativní řešení před možnou katastrofou.

V Soběslavi Martin Kuba hovořil se starostou Jindřichem Bláhou. Chtěl od něj znát fakta o chování řeky v minulosti a dotazoval se, kde může kraj podat pomocnou ruku. „Ve Veselí jsme nabídli evakuační autobusy a další zdroje,“ zmínil.

„Voda v Lužnici stoupá strašně rychle i vzhledem k upouštění rybniční soustavy a hladina pak klesá pozvolna, není to otázka jednoho nebo dvou dnů,“ hovořil ze zkušenosti starosta Bláha s tím, že „vysoká voda“ stagnuje i v horizontu týdnů. „Jestli to protipovodňové hráze udrží, bude u nás stát dlouho,“ odhadoval soběslavský starosta.

Nejezděte na Husinec a do zaplavených oblastí, vyzvala občany jihočeská policie

Dále ocenil zájem kraje a poskytování aktuální informací a operativních prognóz. „Ty křivky zatím letí rychlejším tempem, než jsme očekávali. Připravte se na nejhorší už ráno, informujte obyvatelstvo včas a s rozvahou, o tom, co může zítra nastat, aby lidi nic nepřekvapilo,“ opakoval hejtman.

Připravte detailní krizové plány a zkraťte dobu monitoringu

V Plané nad Lužnicí se starosty Jiřího Rangla i zastupitelky Jany Vorlové dotazoval, jak se na nečekané zrychlení řeky připravili oni. „Máme kompletně postavená protipovodňová opatření, která jsou koncipována na padesátiletou vodu (Q50) plus třicet. Zatím není zaplněná ani kanalizace, která zůstává otevřená. Máme nachystané velkokapacitní čerpadlo od profesionálních hasičů,“ vyjmenovával starosta.

Martin Kuba se také zajímal o evakuační plán, kam případně umístit seniory z pečovatelského domu či děti ze základní školy. „Samozřejmě je máme, kam dát. V tuto chvíli očekáváme velkou vodu v pondělí brzy ráno,“ uvedla Vorlová.

Odhady totiž počítají, že může dojít k padesátileté až stoleté vodě. „Podívejte se, kam až to může dojít,“ ukazoval hejtman plány. „Musíte být raději připraveni ty seniory preventivně přemístit, pak času na rozhodování, bude málo,“ upozornil Martin Kuba.

„Nastavte si hlavu na nejkritičtější scénář, musíte mít plán. Když se to nejhorší nestane, lidé budou šťastní. Nejdůležitější je nyní bezpečí všech a chci pro to udělat maximum,“ podotkl.

Plánským nabídl součinnost nejen kraj, ale i ředitel HZS územní obvodu Tábor Petr Hojsák, který byl také na místě. Poskytl jim ještě večer speciálního hasičského krizového manažera z Tábora, který má bohaté zkušenosti z řízení lidských zdrojů například z požáru v Hřensku.

S hejtmanem cestoval také ředitel Povodí Vltavy Jiří Baloun, který přítomným vysvětloval podrobněji, co hrozí a jak se situace v čase rychle mění. „Doporučuji vám snížit interval měření na každou hodinu, o kolik stoupá centimetrů řeka na zábranách. Věnujte se monitoringu celou noc, odhadnete tak lépe rychlost nástupu,“ promlouval k hasičům.

Očekávejte raději větší množství vody a rychleji

Nemilá fakta si vyslechli i Dráchovští v čele se starostkou Hanou Havlíčkovou. „Bohužel situace na Lužnici se nevyvíjí růžově. Odhadovaný rozptyl se pohybuje už v rozmezí padesátileté a stoleté vody, může se stát, že nám to ve Veselí i Plané přeleze protipovodňové zdi, grafy nám stoupají strměji, než se předpokládalo,“ popisoval hejtman opakovaně s tím, že má přitéci větší množství vody a rychleji.

Zmínil také, že Povodí Vltavy dělá různá opatření, aby zmírnily možné následky. Například odklání část Staré řeky do Rožmberka. „Pomalu se nám plní, ale také má jen omezenou kapacitu. Vodohospodáři se to snaží vše ladit a mírnit, ať se to týká Nové a Staré řeky či Nežárky, nemohu vám ale slíbit, že přijde méně než padesátiletá voda,“ informoval Martin Kuba.

Konstatoval též, že v sobotu byla podobná situace na Husinecké přehradě a Blanici. „Nakonec to dopadlo lépe, než jsme očekávali, ale nemohu si dovolit vás nevarovat,“ poznamenal.

Lužnice v Bechyni a Táboře a vylitý Kozský potok. Hasiči na Táborsku nasazují čerpadla. Policisté varují před povodňovou turistikou | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Uvedl také, že ve Veselí kraj zprocesoval a počítá s evakuací asi 600 lidí, protože je možné, že velká voda přiteče už v noci. Starostka Hana Havlíčková mu vysvětlila, že v Dráchově jsou všichni občané zasvěcení a hasiči pomohou, s čím bude potřeba. „U Lužnice to všichni vědí, někteří se preventivně evakuovali sami. Máme jednoho človíčka, co nechce objekt v záplavové oblasti opustit, ale hlídáme si ho,“ shrnula.

Dodala, že kontaktovali také vedení obce Řípec, protože v záplavové oblasti je i křižovatka U Sloupu, která nepatří do dráchovského katastru. Pomoc od kraje v Dráchově prý není třeba. „Zvládneme to, máme techniku i lidi,“ tvrdili přítomní hasiči. „I tak, kdyby bylo něco třeba, jsme vám k dispozici,“ uzavřel diskusi u jezu Martin Kuba.