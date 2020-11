Čím jste chtěl být jako dítě?

Zdroj: Archiv politikaJako každý kluk vším možným. Ale nikdy jsem jako dítě neměl jedno vysněné povolání.

Jaké máte koníčky, čemu se nejraději věnujete ve volném čase?

Hodně času trávím s našimi psy a hlavně se svým německým ovčákem Argem. A taky se snažím, aby mi vyšel čas dojít si zacvičit do fitka. Ale naprosto hlavní je pro mě dnes trávit čas s rodinou a naším malým Matýskem.

Co vás spolehlivě rozčílí, kvůli čemu se nejčastěji zlobíte?

Zlobí mě lidská hloupost a bezohlednost. Někdy mám pocit, že je kvůli sociálním sítím vidět víc a víc.

Co vás naopak vždycky pobaví a rozesměje?

Mám rád staré české komedie a u nich si vždycky rád odpočinu a pobavím se.

Na čem si nejvíce pochutnáte?

Na dobrém steaku.

Jaký alkoholický nápoj máte nejraději?

Já jsem abstinent. Pokud se mám něčeho napít, tak si dám trochu Jägermeisteru.

Jaké téma je pro vás tabu?

Žádné mě teď nenapadá.

Co je podle vás za hranicí, za kterou by už člověk neměl jít?

Každý si to, co dělá, musí obhájit před svým svědomím. Za hranou je, pokud tím, co děláte, někomu jinému, kdo se neumí bránit, vědomě ubližujete.

Kdo je vaším nejoblíbenějším politikem?

Že bych měl jednoho vysloveně nejoblíbenějšího, to nemám.

Na kterou knihu nedáte dopustit a jaký je váš oblíbený film?

Jednoznačně je to Citadela od Antoina de Saint-Exupéryho. A těch filmů mám víc.

Za co utrácíte nejvíce peněz?

Já nejsem úplně nakupovací typ a myslím, že všechno, co potřebuji k životu, mám. Pokud utrácím, tak za zážitky, kdy můžu trávit čas se svojí rodinou a lidmi, které mám rád.

Co pokládáte za svůj největší úspěch v profesním životě a na co jste nejvíc pyšný v osobním životě?

Musím říct, že jsem pyšný na to, že se nám s kolegy podařilo z našeho energetického startupu OIG Power vybudovat fungující firmu. A v osobním životě jsem hlavně šťastný, protože mám skvělou ženu Denisu a teď půlročního syna Matýska, takže jsem šťastnej chlap.