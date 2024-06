Jan Žižka zavelí do útoku proti svým protivníkům hned dvakrát, a to ve 14 a v 18 hodin. Rekonstrukce historické bitvy v podání členů spolků Plzeňští - spolek šermířů a přátel historie. a Plzeňský Landfrýd přenese diváky do období přelomu let 1420 a 1421 a připomene události spojené s nově založeným městem Tábor. "Budou svědky nejen záchrany husitského kazatele a kněze Václava Korandy z rožmberského zajetí na hradě Příběnice, ale i uzavření smlouvy o příměří mezi Janem Žižkou a Oldřichem II. z Rožmberka v Písku. Dozví se též o Žižkově boji s pikarty, které nechal upálit v Klokotech, protože se odmítli vzdát svých bludů," doplnil.

close info Zdroj: Se souhlasem Luboše Dvořáka zoom_in Dobytí hradu Příběnice.

Obdivuhodný příběh

„Příběh osvobození Václava Korandy ze zajetí na Příběnicích je dobrodružství obdivuhodné i v očích člověka 21. století. Radikální kazatel byl uvězněn v kládě, z níž se jakýmsi neuvěřitelným způsobem dostal. Přesvědčil jednoho z žalářníků, aby přivedl pomoc. Pak osvobodil další vězně a při útoku husitů na hrad způsobil takový zmatek, že významnou měrou přispěl k vítězství oblehatelů!“ říká Petr Merxbauer za realizátory historického programu spolky Plzeňští - spolek šermířů a přátel historie, z.s. a Plzeňský Landfrýd, z.s.

„Vstupné v základní výši 100 Kč pro osoby od 12 do 64 let a ve snížené výši 50 Kč pro žáky a studenty od 12 do 26 let se prodává pouze na místě v den konání. Děti do 11 let, osoby nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma,“ upřesňuje za pořadatele Radka Šimková, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu a dodává: „Věříme, že bitva potěší malé i velké diváky a proběhne za každého počasí.“