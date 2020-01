V polovině února přijedou do Tábora na 14 dní sokolníci s káňaty Harrisovými. Jejich úkolem bude plašit kolonie hlučných havranů. Město Tábor se k opatření přiklonilo na základě odchylného postupu, o jehož stanovení požádalo státní správu. Americký druh káně Harrisova je velikostí podobný našemu káněti. Na havrana si troufne, ale zároveň je tak malý, že se dostane do větví stromů.

TÁBOR BUDE PRVNÍ

„K plašení nelze použít sokoly, protože ti v korunách neloví, ani jestřáby, pro které jsou nebezpečné zasklené plochy,“ upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák. Zatím není jisté, zda se neobvyklý způsob plašení osvědčí. „Prakticky nikdo zatím nemá s podobným krokem zkušenosti. Tábor je zřejmě první samosprávou, která se o to pokusí,“ vysvětlil Luboš Dvořák.

Město hodlá pokračovat i ve shazování hnízdních zbytků na okrajích kolonií. Káňata budou havrany plašit na zkoušku po dobu dvou týdnů.

Nejvíce havranů hnízdí ve Zborovské a Buzulucké ulici na Pražském sídlišti a u vlakového nádraží.

Odbor životního prostředí žádá majitele psů menších plemen, aby byli ostražití při venčení a inkriminovaným místům na Pražském sídlišti se ve druhé polovině února raději vyhnuli.

„Malí psi mohou být v ohrožení. Nejedná se o zákaz venčení, ale prosíme, aby pejskaři byli opatrní a měli psa na vodítku. Informaci o přítomnosti dravců vložíme lidem do poštovních schránek,“ uvedl Jiří Rozum z táborského odboru životního prostředí.

Obě opatření jsou reakcí na výsledky měření hlučnosti havranů, které loni v květnu provedla Národní referenční laboratoř pro komunální hluk při Státním zdravotním ústavu v Ostravě. Ta městu nabídla, že provede srovnání s průmyslovým hlukem.

Průzkum na Pražském sídlišti prokázal, že hluk od havranů je tak velký, že pokud by byl zdrojem průmysl, bylo by možné ho označit za nadlimitní.

Do Tábora se havrani dostali poté, co se je kvůli bezpečnosti letového provozu podařilo vyhnat z jejich původních hnízdišť na soběslavském letišti. Po stavbě železničního koridoru se přesunuli do Husova parku. Jiná havraní kolonie pak komplikuje život lidem na Pražském sídlišti.

S havraními koloniemi dlouhodobě bojuje asi dvacet měst v republice. V Táboře žije zhruba tři sta párů, v Chrudimi asi osm set. V Polsku však existují dokonce kolonie o několika tisících párů.