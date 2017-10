Havelský trh zaplnil Žižkovo náměstí

Tábor - V sobotu dopoledne se na táborském Žižkově náměstí konal tradiční Havelský trh. Návštěvníci měli opět z čeho vybírat.

Koření či český česnek je už trvalkou jarmarků stejně jako ovčí sýry nebo domácí klobásy. Havelský trh byl však v neděli přehlídkou různého druhu zboží: od bot, hraček, oblečení až po cíchy na peřiny. Co trhovci neprodají v kamenných prodejnách, to vyloží na stánek.



Zájem budily například vykrajovátka vánočního cukroví či podomácku šité panenky, které nabízela Veronika Haisová z Klatov. "Vyrábím dětské textilní hračky, které se dají používat také jako polštářky," vysvětlila. V Táboře byla Veronika Haisová potřetí, panenky přitom šije už šest let.



Libuši Pokorné ze Sedlčan zase lidé obdivovali figurky z těsta. Vyrábí je už dvacet let a do Tábora jezdí pravidelně. "Na velikonoce, na Táborská setkání a někdy také na vánoce, když mi vyjde čas," vysvětlila. Letos byla na trhu spokojená.



"Vyšlo nám počasí a i lidí tady bylo dost," uzavřela.