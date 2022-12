V úterý večer došlo vlivem prudkého snížení teplot k havárii teplovodního potrubí v oblasti Budějovické a Ústecké ulice v Táboře. Příčinu závady – místo přerušeného potrubí – se nepodařilo odhalit ani během středy. Kvůli havárii firma Bytes musela přerušit dodávku tepla a teplé vody do několika bytových domů.

„Kvůli havárii bylo nutné odstavit od tepla zhruba 130 bytových jednotek, tedy přibližně 400 obyvatel. Město Tábor si je vědomo současné studené fronty. V noci z úterý na středu byty ještě zásadně neprochladnou. Důležité je nevětrat. Město žádá veřejnost, které se havárie týká, pokud se situace od středy nezlepší, aby zvážila možnost přespávání u příbuzných či známých, případně použití domácích přímotopů. Jednotlivcům dokáže město nabídnout od středy po dohodě náhradní ubytování, například na ubytovně zimního stadionu nebo v hostelu Základní školy Bernarda Bolzana,“ uvedl při zjištění havárie Luboš Dvořák.

Teplovod pochází z roku 1997 a nebyl předmětem aktuální konverze parovodů na horkovody. Místo úniku se však během středy nepodařilo najít.

„Pracovalo se v oblasti Ústecké ulice, kde se takzvanou akustickou metodou snaží Bytes zjistit, kde je příčina havárie. Nehoda je atypická, nikde neutíká pára ani nevyvěrá voda. Nemáme žádný zjevný vizuální únik a hledání je tedy dost komplikované a pracné,“ vysvětlil mluvčí.

„Jedná se o prudký svah nad Ústeckou ulicí v oblasti takzvané Pletárny, kde se trubky navíc natřikrát rozbočují. Jde o obtížně přístupný terén, což bude komplikovat práce,“ doplnil starosta Tábora Štěpán Pavlík.

◘ Ve středu večer se pracovníkům společnosti BYTES Tábor podařilo zprovoznit dodávku tepla v havarijním (nouzovém) režimu do ulic Budějovická a Ústecká. "Nemůžeme však garantovat její stabilitu. V rekognoskaci závady budeme pokračovat ve čtvrtek. Bude to spojeno s občasným přerušením dodávky tepla.

◘ Jak se nouzový režim podařil? Zjednodušeně řečeno se soustava natlakovala velkým množstvím teplé vody i za cenu ztrát a vyšších nákladů. Jednatel firmy Ondřej Semerák zdůraznil, že v tuto chvíli společnost BYTES nehledí na finanční stránku věci, ale na provozní. Zopakoval však, že havárie teplovodu není u konce.

Kolem středečního poledne byly u hasičů v Měšicích k dispozici přímotopy k zapůjčení. Dva přímotopy nabídla zájemcům i městská knihovna, který vyzvala obyvatele postižených oblastí, aby se přišli do knihovny ohřát, přečíst si knížku či vypít kafe, a to i bez platné registrace a po libovolně dlouhou dobu. Dva přímotopy také poskytla ZŠ Bernarda Bolzana, další čtyři nabídl organizátor ukrajinské pomoci Vasyl Yurkiv.

Lidé měli možnost se osprchovat a umýt, a to od 17 do 20 hodin na zimním stadionu. Lidé z městských bytů mohou vstoupit do jednání se společností Bytes a zažádat o případnou kompenzaci nárůstu ceny za elektřinu, bude-li objektivně prokázána.

Jedním z postižených je i známý táborský fotograf David Peltán, který bydlí v Budějovické ulici. „Dopoledne jsem v bytě naměřil 15 stupňů, ale je to i díky tomu, že mám okna na jih. Sousedka, která je má na sever, se už ráno stěhovala k rodičům,“ uvedl.

Odpoledne se ovšem situace zhoršila. Kolem páté hodiny odpoledne už klesla teplota na 11 stupňů.

„Mám na sobě dva svetry. Úplně příjemné to není, ale přežít se to dá. Kamarád, který má těhotnou ženu, ji odvezl k rodičům. Jinak tady ale téměř všichni zůstáváme a snažíme se to přečkat,“ dodal posléze.

„Vytáhla jsem přímotop a jsem přes den jen v jedné místnosti, do dalších nechodím. Vodu na mytí si ohřeji na sporáku. Nějak to zvládnu. Hlavní je, aby to netrvalo moc dlouho. Stěhovat se kvůli tomu k dětem se ale nechystám,“ rezolutně odmítla tuto možnost seniorka z jednoho z nevytápěných bytů na Budějovické ulici.

V Ústecké ulici došlo před zhruba dvěma týdny k havárii. Dva automobily zalila betonová směs z protrhlého bednění. Stalo se tak v rámci stavebních prací, kdy se současně se zateplováním městských bytů dělala i opěrná zeď.

„S velkou pravděpodobností to však nemá s nynější havárií na teplovodu žádnou souvislost. Alespoň to nepředpokládáme, opěrná zeď totiž nevede nad teplovodem,“ uvedl jednatel Bytesu Ondřej Semerák a dodal, že pracovníci na zjištění místa a příčiny závady stále usilovně pracují.

Kolem páté hodiny odpoledne začal Bytes s napouštěním teplovodu. „Pokud se to podaří, budou mít lidé doma teplo, tak i teplou vodu. Jedná se ovšem o havarijní provoz, situace se může změnit a za půl hodiny vypadat úplně jinak. Ve čtvrtek dorazí dron s termovizí a snad pak budeme vědět víc,“ uzavřel Ondřej Semerák.