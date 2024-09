„U hasičů jsem od malička, jsou u nich rodiče, bratranec, strejda je starosta SDH a velitel zásahové jednotky,“ usmívá se brunetka. S maminkou jezdila od dětství na hasičské závody, asi v sedmi letech nastoupila do kroužku mladých hasičů. „Do výjezdové jednotky můžete od 18 let, vůbec jsem to nerozmýšlela a hned, jak to šlo, jsem se k ní přidala,“ dodává Karolína.

„Hasičinou“ doslova žije. „Jsem v hasičárně pořád, i když se nic neděje. Vyrůstala jsem v tom, tak mě ani nenapadlo dělat něco jiného,“ vysvětluje sympatická slečna. Kolegové ji berou jako sobě rovnou. „S klukama jsem denně, zvykli si neřešit, že jsem holka. Nemám žádné výhody, dostávám stejnou práci,“ popisuje Fukalová.

Bude z ní studovaný hasič. „Na druhou stranu na ně mám páku, protože chodím na Vysokou školu báňskou (VŠB) v Ostravě, což je speciální hasičská škola. I když znám asi více teorii, zase si myslím, že oni jsou lepší v praxi,“ podotýká.

Podle ní jde o hodně rozmanitý obor. „Můj první zásah byl rozsáhlý lesní požár v Brandlíně v roce 2020, kde zasahoval i vrtulník s bambi vakem. Tehdy vyhlásili 3. stupeň požárního poplachu,“ vzpomíná s tím, že zažila křest ohněm.

Ale jezdí i k dalším mimořádným událostem. „Převládají popadané stromy, teď jsme hledali pohřešovanou osobu, ale řešíme požáry, čerpání vody, máme řadu technických zásahů, asistujeme na různých akcích,“ vyjmenovává Karolína.

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí je v kategorii JPO III, což znamená, že může zasahovat i mimo území svého zřizovatele, v současnosti má 23 členů. SDH včetně dětí má celkem 80 členů. Více o SDH Veselí nad Lužnicí se lze dozvědět na oficiálním webu zde.

V pohotovosti je od pátku, nasazení během povodní považuje za poslání, i když je někdy náročné. „Začátky nebyly tak zlé, to jsme nedrželi noční služby a mohli jsme se jít normálně vyspat. Pak šlo do tuhého, přicházely horší zprávy z povodňové komise a my se začali u čerpadel střídat v pravidelných intervalech,“ zmiňuje.

Náročná práce, která baví

Ve zbrojnici tak vzniklo improvizované nocoviště. „Máme v hasičárně asi šest postelí, plus kluci přinesli nějaká lehátka, tam střídavě spíme. Střídáme se kolem druhé, třetí hodiny v noci. Kdyby byl nějaký problém, je nás tam více a můžeme hned vyrazit,“ přibližuje. Aktuálně každou hodinu objíždí stanoviště s čerpadly, odsávají kanalizaci, monitorují řeku a pomáhají operativně, kde je potřeba. Například ve čtvrtek dopoledne uzavřít zatopenou lokalitu páskou.

Reagují na aktuální požadavky a potřeby při změně hladiny. „Jezdil s námi například pracovník města po různých lokalitách, kde informoval o situaci a nabízel pomoc s případnou evakuací prostřednictvím naší vysílačky. Jednu noc jsme také stěhovali lůžka do základní školy na Blatském sídlišti, kde měli být v případě nutnosti umístěni lidé ze záplavových oblastí,“ uvádí příklady.

Přiznává, že jde o náročné povolání, ale že jí naplňuje. „Stíháme se vyspat i najíst. Je to náročné, ale není to tak hrozné. Je nás hodně a stíháme se vystřídat. Máme velkou podporu okolních sborů, jako je Přehořov, Borkovice, Sviny,“ dodává Fukalová.

Úžasná je solidarita, kterou nasazeným projevují občané Veselí. „Je to až neuvěřitelné, rozhodně netrpíme hlady. Moc děkujeme všem lidem, kteří na nás v tomto ohledu myslí a něco nosí. Ať už jde o buchty, sendviče či jiné občerstvení, i město nám domlouvá večeře nebo obědy,“ shrnuje s tím, že je o hasiče v tomto ohledu výborně postaráno.

Právoplatný člen jednotky

Spolupráci s mladší kolegyní si pochvaluje například Petr Čížek, který je u hasičů asi dvacet let, nejdříve v Českých Budějovicích a potom ve Veselí nad Lužnicí. „Karolína je pracovitá, šikovná. Zvládá to, co dospělí chlapi,“ hodnotí s tím, že jako trenér mladých hasičů ji vedl už v kroužku.

To, že je žena, neznamená, že s ní zachází ostatní v rukavičkách. „Když to chce dělat, tak musí se vším všudy,“ tvrdí hasič, kterého uvolnili v zaměstnání, aby mohl zasahovat.

Osobně zažil v městě na soutoku Nežárky a Lužnice jedny povodně. „To bylo v roce 2013, řekl bych, že ten průběh není takový, jako tehdy. Máme kompletní protipovodňová opaření, ačkoliv bylo vidět, že lidé mají strach, není to takové jako tehdy. Hodně obyvatel si chválilo nasazení čerpadel, že je to znát v podsklepených domech,“ doplňuje postřehy. „V momentě, kdy se nečerpá hladina ve sklepích stoupá a naopak když se odčerpá kanalizace, voda mizí i z objektů,“ přibližuje Petr Čížek.

I jeho překvapila ochota lidí pomáhat. „Každý den se u nás někdo zastavoval, přinesl koláč, pečivo, kafe. Odpočíváme v klubovně, kde se střídáme. Když je trochu času, odskočíme si i domů osprchovat. Prožíváme to všichni, zezačátku nás trápila nejistota a nervozita. Nevědělo se, co bude, pořád se posouvala kulminace, nebylo nic jisté,“ vrací se k událostem minulých dní.

A jaké má Karolína sny a co by vzkázala lidem?

Karolína sní o budoucnosti u profesionálních hasičů, konkrétně by se ráda specializovala a stala vyšetřovatelkou požárů. „Rozhodně nechci sedět v kanceláři, ráda bych se věnovala oboru prevence a chtěla bych se vypracovat až na vyšetřovatelku. Je to složité a náročné se na takový post dostat, na každém územním odboru to dělá totiž jen jeden člověk. Důležitá je také praxe, ale mě překážky neodradí,“ konstatuje.

Hasička Karolína z Veselí zažila křest ohněm. Nyní už týden pomáhá u povodní | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Hasiči jsou pro ni druhá rodina. „Vůbec nepřemýšlím nad tím, že bych do zbrojnice třeba nešla. Dělám to už automaticky. Žiji v tom a myslím, že to nemá být jinak, baví mě to a naplňuje,“ opakuje. Mimo jiné závodí i v extralize v požárním útoku. „Nejsou to jen soutěže o víkendech, ale i dvakrát v týdnu trénink, je to spoustu času, ale všichni jsou to úžasní lidé, ke kterým mám blízko,“ hodnotí.

Veselské by nenechala v nouzi. „Lidé se nemusí bát, jsme připraveni starat se a pomáhat, ať je všední den, nebo víkend. To se ukázalo i teď o povodních. Všechno trénujeme, máme to nacvičené. Nemusí mít strach, že kdyby něco přišlo z hodiny na hodinu, že by u toho hasiči nebyli. Jsme stále v pohotovosti a ve střehu, máme techniku, auta, čluny k evakuaci, proškolené vůdce malých plavidel a tak dále,“ uvádí závěrem.