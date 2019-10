Ve středu 9. října krátce před půl jednou odpoledne zachraňovali profesionální hasiči ze stanice Soběslav osobu a zvíře.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Kotalová

Profesionální jednotka ze stanice Soběslav byla podle tiskové mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů ve svém městě povolána do Wilsonovy ulice k záchraně kočky ze střechy. "Kočka vylezla do krovu stodoly do výšky přibližně sedmi metrů. Za ní pak po provizorním žebříku vylezl i její majitel, ale nebyl schopný ji sundat," vysvětlila situaci.