Příchod roku 2021 se sice bez zábavné pyrotechniky neobešel, ale kvůli covidovým nařízením byl tentokrát pro jihočeské hasiče relativně klidný. Zato úrazové ambulance jihočeských nemocnic měly poslední den roku 2020 napilno.

Ilustrační foto. | Foto: HZS

Jak informovala mluvčí hasičů Vendula Matějů, od večera do půl třetí ráno si na své konto připsali devět výjezdů. "Do půlnoci to byly požáry odpadu v kontejnerech, a to v Českých Budějovicích, Krumlově a Milevsku, které se obešly beze škody. V Sedlici na Strakonicku pak hořelo auto. Zde byla škoda padesát tisíc," uvedla.