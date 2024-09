Obyvatelé měst na Lužnici jsou nachystáni. Chataři preventivě opustili problémové osady kolem toků. Složky integrovaného záchranného systému upozorňují na riskantní povodňovou turistiku a prosí Jihočeši o ohleduplné chování.

Se samosprávami koordinují činnost zejména profesionální a dobrovolní hasiči. Jak Deníku dopoledne ujistil ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje územního odboru (HZS JčK ÚO) Tábor plukovník Petr Hojsák, obce i města jsou maximálně připraveni. „Nic jsme nepodcenili, jsou postaveny všechny protipovodňové zdi na toku, to znamená Veselí nad Lužnicí, Dráchov, Soběslav, Planá nad Lužnicí, Tábor i Bechyně,“ vyjmenoval dopoledne.

Blížící se nápor na Lužnici vce Veselí nad Lužnicí komentuje jihočeský hejtman Martin Kuba:

V uvedených lokalitách je i preventivně napytlováno. „Kdyby bylo potřeba u nějakých objektů ještě například u říček, lze si vyžádat ze zásoby v každém městě či obci. Protipovodňová opatření jsou koncipována až na stoletou vodu, což by mělo být dostačující,“ zmínil a dodal, že prognózy zatím počítají s dvacetiletou vodou.

Profesionální i dobrovolní hasiči od rána podle něj pracují na řezání stromů, zprůjezdňování komunikací, v případě potřeby pytlují písek či odčerpávají sklepy. Kulminace Lužnice by měla nastat až během pondělí. „Předpovědi se průběžně mění, ale počítáme s tím, že řeka půjde nahoru. Ráno zasedala povodňová komise ve Veselí, to je první lokalita, kde se budou pravděpodobně dnes dostavovat protipovodňové zdi na průchodech v lokalitě Štěpnice,“ uvedl Hojsák.

Preventivní opuštění ohrožených oblastí i vystěhování ostrova

Asistovaná evakuace osob nebude nutná. „Samosprávy si zajistily a obešly všechny možné potencionální lokality. Informovaly osoby v povodňových oblastech, aby vyklidily rekreační objekty, odparkovaly automobily a uklidily majetek, který by mohl odplavat. Doporučili jsme opuštění chat a chatek nejen v Klenovicích ale také v Bečicích, Dobronicích u Bechyně, jedná se o všechny rekreační oblasti, které jsou těžko dostupné,“ naznačil ředitel táborských profíků.

V Táboře má mimo to dojít k vyklizení Suchomelského ostrova v Čelkovicích. „Zde je oprávněná obava, že by některé věci, jako skříně, prkna, obytný přívěs a další, mohly během třetího stupně odplavávat a zasekávat se o most. Samospráva to proto aktivně řeší se soukromým majitel, pomoc nabídli i zaměstnanci technických služeb,“ upřesnil Hojsák s tím, že ostatní ostrůvky na Lužnice jsou bez rizika.

Pochválil také účast a výbornou spolupráci všech starostů, dobrovolných hasičů, městských strážníků i policistů v ohrožených oblastech. „Každý dělá, co může, snaží se. Nikdo nic nepodceňuje, všichni aktivně informují, vyráží na ohrožená místa, monitorují situaci a operativně reagují na mimořádné události,“ shrnul ředitel táborských profíků.

Profesionální hasiči nasadí i speciální čerpadla

Nejhorší situaci očekává v Táboře v pondělí a úterý. „Lužnice má vždy s kulminací zpoždění, nevyšší hladiny dosáhne zítra a pozítří, chtěl proto uklidnit veřejnost a vůbec situaci nepřirovnával k roku 2002, kdy šlo úplně o diametrálně rozdílný stav. Podle mých informací by měly ustávat i srážky a přítoky by měly pomalu přestat plnit řeky,“ uvedl Petr Hojsák.

Lužnice v Bechyni a Táboře a vylitý Kozský potok. Hasiči na Táborsku nasazují čerpadla. Policisté varují před povodňovou turistikou | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Pro zajímavost ještě doplnil, že během neděle chtějí profesionální hasiči také nasadit speciální techniku. „Když řeka dosáhne určité hladiny mezi 2. a 3. povodňovým stupněm, nasadíme do kanalizace speciální velkoobjemová čerpadla, která zajistí, aby se tam s z řeky nedostávala voda,“ naznačil s tím, že tato opatření připadají v úvahu ještě v neděli odpoledne ve Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Plané nad Lužnicí i Táboře.

Předcházejí škodám, informují chataře

Informace doplňuje starosta Sezimova Ústí, Martin Doležal, který je od rána také v terénu. Přítoky Lužnice, které se v sobotu začaly rozlévat na několika místech, pomalu klesají. „Kozský i Černovický potok jdou pomalou dolů oproti včerejšímu stavu, ale stoupá nám Lužnice. Množství vody je daleko větší, to je vidět u lávky v Paďousích i na Soukeníku, kde sem byl,“ popsal.

Celá chatová oblast kolem Soukeníku až po Sezimovo Ústí 1 je podle něj vystavěna tak, aby odolala pětileté vodě. „Asi 80 procent může zvládnout dvacetiletou vodu, ale tu má Lužnice atakovat v pondělí, proto jsme trochu z opatrnosti vyhlásili první stupeň už včera. Chtěli jsme včas předejít škodám, takže už v sobotu jsme distribuovali pytle s pískem do ohrožených domků i chat,“ konstatoval Doležal.

Informovali vlastníky nemovitostí, že si mají zabezpečit majetek. „Pověřili jsme městskou policii i dobrovolné hasiče, aby komunikovali s chataři. Upozorňují vlastníky v lokalitách na možné nebezpečí. Zejména informují o vyklízení pozemků, suterénních prostorů, přeparkování vozů z oblastí, kde může dojít k zatopení,“ vyjmenoval.

Povodňová turistika je risk, lidé by měli být ohleduplní

Na místech zasažených záplavami se i letos objevují tzv. povodňoví turisté. Důrazně před nimi varují hasiči i policisté, a přesto v sobotu dva lidé na člunu sjížděli úsek Lužnice od Soukeníku po Sídliště nad Lužnicí na Táborsku. Na sociálních sítích koluje dokonce záznam jejich počínání v podobě videa.

Před takovým jednáním varoval už ve čtvrtek na tiskovém brífinku ředitel HZS ČR Vladimír Vlček, označil takové lidi, co vyrazí do zdivočelých řek řádit do peřejí za šílence a hazardéry se životem. „Najdou se i takoví blázni, co jsou schopní do lodí vzít děti. Opakovaně jsme takové osoby dříve zachraňovali a došlo i na úmrtí,“ upozornil.

Podobně o tom hovoří pro Deník i jihočeský tiskový mluvčí Milan Bajcura. „Takoví lidé jsou skutečně blázni a hazardují se životem,“ podotkl. Dodal také další preventivní informace. Policisté se věnují pochopitelně tomu, aby lidé hromadně nevyráželi do zaplavených oblastí. „Je to riskantní a neohleduplné jednání i vůči všem složkám integrovaného záchranného systému, které pomáhají v terénu,“ konstatoval.

Zajištují i odklon dopravy ze zatopených lokalit a komunikací. „Dopravní policisté neustále informují a vydávají doporučení, kam nemají řidiči vjíždět,“ doplnil Bajcura. Problémy jsou podle něj na Třeboňsku, kde se přelívá Zlatá stoka. „Podobnou situaci řešíme i směrem na Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Uzavřen je vjezd do obce Plav, od obce Roudné, silnice mezi Zliví a Municemi, také Dívčice - Zbudov na Českobudějovicku, omezení pro osobní automobily máme v Putimi a Heřmani, kde by mohly uvíznout. Tam teče Blanice a vylévají se rybníky,“ zmínil policejní mluvčí.

Na Prachaticku je komplikovaná situace v obcích kolem velkých rybníků. „Máme přeliv přes Římovskou a Husineckou přehradu,“ řekl s tím, že policie důrazně vyzývá širokou veřejnost, aby nevyjížděla, pokud to není nutné. „Nejezděte do míst, kde je voda na komunikacích. Nechoďte do blízkosti velkých toků a vůbec v těchto momentech neriskujte a nenastupujte do lodí či člunů. To je největší hloupost, kterou lze nyní udělat,“ uzavřel Milan Bajcura.