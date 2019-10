V pondělí 14. října v podvečer si hlídka městských strážníků v Soběslavi vyžádala asistenci profesionálních hasičů. Šlo o odchyt hada.

Jak uvedla tisková mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů na žádost strážníků 17 minut po 17. hodině vyjeli profesionální hasiči ze soběslavské stanice do Vrchlického ulice v Soběslavi k odchytu zmije. "Hasiči zmiji odchytli nářadím určeným k odchytu hadů. Uložili ji do kýble a odvezli do blízkého lesa. Tam ji následně vypustili do volné přírody," dodala fakta.