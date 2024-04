Velkého úspěchu dosáhl jihočeský profesionální sbor díky táborskému hasiči Petru Bendovi. Ten se dostal do finále ankety Hasičského záchranného sboru České republiky – Hasič roku. Vyhlášení se konalo ve čtvrtek ve Španělském sále Pražského hradu.

Táborský profesionální hasič Petr Benda získal v anketě Hasič roku 2023 druhé místo. | Foto: HZS JČ

Jak vysvětluje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů, soutěž je každoročně vyhlašována v šesti soutěžních kategoriích: Hasič roku, Zásah roku, Kolektiv roku, Velitel/vedoucí roku, Projekt roku a Občanský zaměstnanec roku. Zároveň je do Galerie osobnostní HZS ČR uvedena jedna z nejvýraznějších osobností hasičského života. V závěrečném finále ankety, kdy byli v každé kategorii do krásných prostor Pražského hradu pozváni nominovaní, aniž by věděli, na kterém z prvních třech místech se umístili, měl jihočeský profesionální sbor své žhavé želízko.

"Mezi nejlepší tři se v kategorii Hasič roku 2023 probojoval pprap. Petr Benda ze stanice Tábor," uvedla. Vyhlášení a předání cen se ujali ministr vnitra Vít Rakušan a generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Vladimír Vlček.

Petr Benda byl na cenu nominován za zásah ze 4. září, kdy pomohl zachránit lidský život. "Zásah byl výjimečný prostředím, ve kterém se odehrával. Jednalo se záchranu osoby z plně potopeného vozidla v tekoucí řece v hloubce 2 metry," naznačila Vendula Matějů. Pokračovala, že pro samotné hasiče byl požární zásah velmi náročný jak po fyzické, tak psychické stránce. Vše se odehrálo velice rychle.

VIDEO: Senior v Táboře sjel autem do Lužnice. Skončil v nemocnici

"Kalná voda ztěžovala orientaci a jednotka ve výbavě neměla ochranné pomůcky pro práci pod vodní hladinou. Vozidlo se vlivem vodního toku po dně pohybovalo," uvedla.

Táborský profesionální hasič Petr Benda získal v anketě Hasič roku 2023 druhé místo.Zdroj: HZS JČKdo je Petr Benda:

Petr Benda je na táborské stanici zařazen na pozici technika chemické služby, kterou vykonává od prosince roku 2012. Zároveň byl po dlouhá léta členem lezeckého družstva územního odboru Tábor. Ve své směně dlouhodobě dosahuje skvělých výsledků. "Výjimečnost Petra Bendy netkví jen v tom, že zachránil lidský život. To je již ta pověstná třešinka na dortu jeho vysoké profesionality a obrovské lidskosti. Petr je hasičem, na kterého je absolutní spoleh. Svoji práci zvládá dokonale, bez jakýchkoli problémů, má zájem o fungování nejen techniky, ale chodu celé stanice.

Do kronik HZS Jihočeského kraje se Petr zapsal také svojí sportovní aktivitou. Byl dlouholetým reprezentantem HZS Jihočeského kraje v disciplínách TFA. Za jeho éry jihočeské družstvo dosahovalo velmi dobrých výsledků. S jeho přispěním byl tým Jihočechů několikrát mistry republiky, a to v letech 2015 a 2017. On sám se v letech 2015 až 2017 pohyboval při soutěžích pořádaných v rámci Přeboru HZS ČR v první desítce.

Svým dlouhodobým přístupem k práci technika chemické služby, sportovní přípravou a osobním nasazením je vzorem pro kolegy hasiče nejen na hasičské stanici v Táboře.

Petr Benda prokazuje, že má záchranářství v sobě, je skvělým hasičem a člověkem nejen každý třetí den ve službě. Z nominace do ankety

Senior sjel s autem do řeky

/VIDEO/ A co se tehdy vlastně stalo? Táborská profesionální jednotka byla vloni 4. září vyslána k ohlášené dopravní nehodě – pádu osobního auta do řeky Lužnice v Čelkovicích v ulici Nábřeží. "Průzkum na místě ukázal, že auto je zhruba pět metrů od břehu a je v hloubce asi dva metry. Na střeše vozidla stáli příslušníci Policie ČR, kterým vodní hladina jim sahala až do pasu. Z vozidla unikaly provozní náplně. Ale především podle vyjádření přihlížejících se v potopeném vozidle nacházel řidič," popsala situaci Vendula Matějů.

Jednotka HZS zahájila neprodleně záchranné práce. Dva hasiči doplavali k potopenému vozidlu, kde se rozbíječem skel snažili rozbít okno. Záchranu osoby znemožňovala výstroj hasičů, protože neumožnovala delší pobyt pod vodní hladinou. Velitel zásahu proto rozhodnul, aby osobní ochranné pomůcky sundali.

Zdroj: Pavel Vilímek

"Pprap. Petr Benda a jeho kolega po odložení osobních ochranných pomůcek (oblek, vesta, helma) zahájili pokus o vyproštění řidiče vozidla. Další z hasičů pak společně s hlídkou policie zůstal u potopeného vozidla, které se v proudu vody částečně pohybovalo vlivem proudu vody. Petr Benda se opakovaně na nádech několik minut potopil pod vodní hladinu, kde se mu podařilo najít dveře řidiče, otevřít je a nahmatat polohu řidiče. K jeho uvolnění bylo potřeba uvolnění levé paže a poté celého těla z místa řidiče. Při této činnosti spolupracoval se svým kolegou, který uvolněného řidiče na hladině přebíral," vykreslila dramatické okamžiky zásahu mluvčí.

Podívejte se na zásah ve fotogalerii:

Po vytažení řidiče na vodní hladinu byl proveden jeho transport ke břehu. Na místo zásahu se dostavila záchranka, která neprodleně zahájila resuscitaci. Resuscitace byla úspěšná a osoba byla transportována do budějovické nemocnice.

