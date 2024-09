/VIDEO/ Deník se vypravil i výše po toku Nežárky. Ta má v následujících dnech kolísat. „Voda tu stojí často někdy déle, někdy jen několik dní, není to nic neobvyklého. Stává se to zejména při jarním tání, výhodou je, že louky směrem k Jemčině dokáží dost vody zadržet,“ zmiňuje starosta Ondřej Novák.

V pondělí odpoledne už hladina vystřelila na čtyři metry a průtok 115 metrů krychlových. Ani to není pro místní překvapivé. „Nehrozí záplava nemovitostí, evakuovali jsme nějaká zvířata, situaci monitorujeme už od čtvrtka,“ dodává.

Voda se tu naposledy vylila před Vánoci. „Není to nic markantního. Je to celkem pravidelný jev. Šlo o podobnou situaci, ale krátkodobou, rychle to nateklo a zase odteklo. Výrazně stoupala hladina na Štědrý den, taky to bylo na trojce a nic z toho nebylo,“ vzpomíná na poslední lokální záplavy.

Aktuální zatopení prý chvíli setrvá. „Ochrana v rámci Hamru není příliš možná, protože nám tu Nežárka meandruje kolem celé osady. Vybudovali jsme alespoň protipovodňový val, každý centimetr se počítá,“ zmiňuje Novák.

Obyvatelé se poučili a vodě se přizpůsobili

V roce 2002 nastala podle něj zvláštní situace. „Tehdy v jednom úseku došlo k vybočení z koryta. Druhou věcí je, že voda si hledala cestu i do bývalého rybníka, kde je dnes deset domů. Ty to tehdy vytopilo, protože jsou výrazně níže než ostatní zástavba,“ naznačuje valský starosta.

Lidé si pak už dávali pozor, kde stavět. „Nad hospodou se dvanáct vlastníků poučilo a už mají chalupy mimo zátopovou oblast. Mají úctu k vodě, věděli, co dokáže, kam dosáhne, a tak si postavili v dostatečné vzdálenosti,“ doplňuje.

Nárůst od soboty, kdy byl Deník na místě poprvé, je patrný. Jez není téměř vidět a voda si razí cestu loukami i přes silnici. „Máme to vysledované, když nám voda letí přes můstek, uzavíráme cestu na Drahov. Nakoupili jsme pro ty účely značky, aby nedocházelo ke komplikacím,“ podotýká Ondřej Novák. Jenže lidé jsou neohleduplní a zákaz vjezdu nerespektují. „Trochu nás teď trápí povodňová turistika, dokonce nám někdo jednu značku naboural a ujel, zůstala ohnutá,“ ukazuje.

Povodně k řece patří, sucho je horší

Na břehu Nežárky v Hamru provozuje půjčovnu lodí a raftů pod názvem Marie, Jaroslav Marsa. Oboru se věnuje asi 20 let. „Lidé tu jezdí po řece sem a tam pořád, nemohu si stěžovat,“ říká.

Aktuální záplavy mu trochu předčasně ukončili sezonu. „Moc mě to netrápí. Jen jsme museli všechno rychleji uklidit, lodě už jsme odvozili na zimoviště,“ dodává. Opakované povodně jsou dle jeho slov součástí bydlení a bytí u řeky. „S tím nic neuděláme, příroda je mocnější. Mě jako provozovatele půjčovny lodí naopak spíše trápí sucho, které se v posledních letech opakuje,“ míní podnikatel, který zde provozuje i kiosek s občerstvení.

Do budovy prý nemá živel šanci se dostat. „Objekt se stavěl až po velkých povodních, to už byly regulační plány, prostory jsou uzpůsobené a budova je postavená tak, aby jí voda nezasáhla. To by musela být tisíciletá voda, abychom měli problém,“ usmívá se Marsa.

Jde o obecní stavbu vybudovanou mimo záplavovou oblast, která tu vyrostla teprve před pěti lety. Součástí je i zázemí pro karavany. „O prázdninách to tu žije, máme tu celkem provoz, jezdí sem hojně cyklisté i rybáři. To k tomu patří,“ uzavírá Jaroslav Marsa.

Nežárka v Hamru, místní části Valu na Táborsku, se vylévá z koryta již od minulého týdne, naštěstí neničí majetek. Evakuován byl dobytek z pastvin a uzavřena místní komunikace. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Lidé se tu podle místních spíše na vodu těšili. Až zaprší a začnou růst v okolních lesích opět houby.