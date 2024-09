Jak již Deník informoval, v létě pramen prošel proměnou. Voda totiž netekla do koryta kovovou trubkou a protékala někde níže. Nyní je vše zase na svém místě a svítí novotou.

"Skoro rok jsme hledali, kdo by mohl toto kouzelné místo zrenovovat a vodu vrátit opět do kamenného korýtka. Ta se v něm držela jen díky občasnému dešti. Až při letošní rekonstrukci kašny na Žižkově náměstí v Táboře jsme uspěli," uvedl místostarosta Tábora Radoslav Kacerovský a pokračoval: "Tým restaurátora pana Macha - Žižky z Prachatic se do toho po dokončení rekonstrukce historické kašny pustil."

close info Zdroj: Radoslav Kacerovský zoom_in Hadí pramen v Táboře před a po renovaci.

Do kompletně očištěného původního kamenného koryta je voda vedena nově vytvořeným kamenným korýtkem. Inovace se dočkal také původní poškozený nápis v betonovém bloku. "Byl nahrazený nápisem vytesaným do kamene a voda opět proudí pod cestičkou. Za pár měsíců vše chytne přírodní patinu a přirozeně zapadne do prostředí lesa," pokračuje Radoslav Kacerovský a připouští, že s velkou radostí pořídil snímky nově opraveného místa Hadího pramene.

Pro srovnání fotky původního stavu si prohlédněte ve fotogalerii:

Hadí pramen v místní části Tábora v Čelkovicích.

