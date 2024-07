Jak vysvětluje místostarosta Tábora Radoslav Kacerovský, voda totiž neteče do korýtka kovovou trubkou a protéká někde níže. Hadí pramen bude podle jeho slov rozebraný, voda voda se nasměruje zpět do korýtka, vše se kompletně vyčistí a opraví. Také bude obnovený nápis. "Mnoho měsíců jsme sháněli někoho, kdo by tento zásah odborně provedl. A konečně se podařilo. Hadí pramen projde rukama stejného týmu, který nám rekonstruoval kašnu na Žižkově náměstí," říká místostarosta s tím, že po 22. červenci by se do toho měla firma pustit.

U svaté Eleonory i Hadího pramene totiž dlouho nebylo zřejmé, komu to patří. Pozemek je města a podle místostarosty Kacerovského je již i úředně ověřené, že se o něj bude město starat.

A jak je to s kvalitou vody? Pramen Eleonora vyvěrá v táborské místní části Čelkovice nedaleko hotelu Žižkovy lázně. Díky stříbru, které obsahuje, lidé odpradávna věřili, že má léčivé účinky. "Z pramene svaté Eleonory lidé vodu pijí. Dělali jsme rozbory její kvality, ale byly hraniční. Takže se za pitnou nedá označit," zmínil Radoslav Kacerovský.