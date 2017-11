Gymnazisté získali novou laboratoř

Soběslav – Gymnázium v Soběslavi má novou chloubu. Jeho studenti si mohou už několik týdnů užívat výuku přírodních věd v novotou zářící laboratoři.

Projekt Rekonstrukce a vybavení laboratoře přírodních věd byl předložen v rámci 32. výzvy IROP Infrastruktura středních a vyšších odborných škol. Celkové náklady na jeho realizaci činily více než dva a půl miliónu korun, přičemž mu byla přiznána dotace ve výši 85 procent.

Do práce se v Soběslavi pustili začátkem června roku 2016 s cílem dokončit projekt nejpozději do dvou let.

Laboratoř přírodních věd se tedy pyšní novým zářivým interiérem s velkým předstihem. Zhotoveny byly nové rozvody plynu, vody a elektřiny, laboratoř má také nové osvětlení a podlahovou krytinu. Co se týče jejího vybavení, primárně bylo pamatováno především na výuku chemie. V současnosti tak studenti soběslavského gymnázia využívají nový laboratorní nábytek, interaktivní tabuli s příslušenstvím, destilační jednotku, měřící senzory a další potřebné věci.

Zástupce ředitele Radim Jindra pochopitelně vidí v nové laboratoři přírodních věd ohromný přínos. „Výuku našich studentů jednoznačně zkvalitní a dostanou mnohem lepší možnost získat praxi. Takto vybavená laboratoř pozvedne jejich motivaci vzdělávat se v této oblasti, a zároveň se díky ní otevřela možnost spolupráce s dalšími školami a subjekty, které ji mohou využívat,“ prohlásil druhý muž soběslavského gymnázia.