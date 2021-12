Část filmu se natáčela právě v jihočeském Táboře. Děj Filip Rožek, který střídavě žije v Praze a právě v Táboře, zasadil do Útulku pro psy a kočky na Vápenné strouze, jenž filmový štáb obsadil loni v červenci.

Gump se zúčastnil promítání svého příběhu. Obecenstvo si poplakalo dojetím

I hlavní postavy jsou inspirovány reálnými lidmi, pracovnicemi útulku, charitativních organizací bojující za práva zvířat i osob z autorova života. Čtyřnozí hrdinové pocházejí ze záchranných stanic a útulků. Kniha i film má tak v podstatě skryté poselství pro lidstvo, jak se chovat a nechovat k němým tvářím.

Poselství lásky a naděje

Knižní předloha bodovala i v literárních cenách Magnesia Litera. Zvítězila v kategorii Cena čtenářů. Publikaci si pořídilo přes 120 tisíc lidí. "Je to skoro půl roku, kdy jsme film Gump poprvé uvedli v kinech. A za tu dobu ho vidělo víc než 200 tisíc diváků. Snažili jsme se film udělat pravdivej. O situacích, o kterých lidi, kteří zachraňují pejsky každodenně, vědí své. Pro mnoho z vás byl film určitě taky hodně bolestivej, ale kdybychom natáčeli Gumpa jako komedii, tak jsme přesvědčeni, že by to svět zvířat nezměnilo. Protože jenom odvaha vidět věci takové, jaké jsou, může udělat svět kolem nás lepší. Možná jste jedni z těch 200 tisíc, kteří byli v kině a na film se podívají ještě jednou, ale možná jste to vy, kteří se třeba báli poplakat si v kině, a čekají až si film pustí u sebe doma v obýváku. Možná jsou i tací, kdo si film nepustí nikdy. Každopádně jsme se snažili, aby měl film hlavně poselství lásky a naděje," uvedli tvůrci na webu své organizace Se psem mě baví svět.

