Stejně tak jako je každý člověk výjimečný, stává se trendem udělat ze svatebního dne opravdový unikát.

A tak se budoucí novomanželé honí a vymýšlí, jak by právě ze svého obřadu a hostiny vytvořili nezapomenutelný zážitek nejen pro sebe, ale i pro svatebčany.

Vybrat prostor, dekorace, čas i den se stává oříškem. Už nejde jenom o romantiku a exkluzivní fotky. Vše je třeba promyslet do nejmenšího detailu. Na Táborsku se nabízí mnoho nevšedních míst, jen sehnat vhodného úředníka, který by byl ochotný splnit přání zamilovaných. V případě svatby v balóně, letadle či na věži, to může být i riziková práce.

Skromnějšímu páru by možná stačilo sezdání v prostorách zámku v Brandlíně či na Kozím Hrádku. Z neokoukaných míst mi přišla na mysl ještě národní technická památka – Stádlecký most. Nenapadá mě však nevěsta, která by chtěla camrat šaty v chladu Chýnovských jeskyní či táborských katakombách. Ale kdo ví, proti gustu žádný dišputát.

Jednou máme možnost vědomě rozhodovat o své budoucnosti, a tak rozhodujme s rozvahou. Je to náš velký den a nechceme se nechat nikým ovlivňovat. Byť třeba koordinátor a rodiče mají jinou představu a raději by ronili slzy v kostele a ne na obecní louce.