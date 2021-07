Giganti doby ledové se přestěhovali na Lipno. Fotku mamuta chce každý

Unikátní výstava, která návštěvníka přesune do minulosti staré 10 tisíc let, dočasně hostuje na břehu lipenské přehrady. Giganti doby ledové se v Černé v Pošumaví zdrží až do konce prázdnin. Expozice, která je otevřená denně, čítá na 18 vyhynulých živočichů z celého světa a čtyři kostry. Umělecká díla berou dech dospělým i dětem.

Putovní výstava Giganti doby ledové v Černé v Pošumaví je již potřetí, otevřeno je denně až do konce srpna. | Video: Lenka Pospíšilová

Giganti podle jednatele a kurátora výstavy Filipa Kočíka na Lipno dorazili již potřetí. „Jedná se o realistické modely pravěkých tvorů v životní velikosti,“ zmínil úvodem. Největším a nejoblíbenějším exponátem je podle jeho slov mamut. „Má na výšku šest metrů a váží asi dvě tuny, skládá se z osmi dílů,“ přiblížil kurátor. Tip na výlet: Giganti doby ledové se vrací na Lipno, děti zabaví i paleohřiště Přečíst článek › Jeho tvrzení hned potvrdila i několikačlenná skupina dětí s Josefem Machem z Českých Budějovic. „Nám se líbí mamut, protože je tak velikánský,“ řekli téměř jednohlasně Tonda a Alice Machovi. „Mě se nejvíc líbí pásovec, vypadá jako velká želva,“ oponovala jim kamarádka Veronika Kněžínková. Společně u přehrady trávili prodloužený víkend na chatě. „Zahájili jsme tu s dětmi prázdniny, ony tu ještě zůstávají a my se vracíme domů," prozradil Josef Mach. Umělecká díla Základ jednotlivých exponátů tvoří železná kostra a polystyren. „Nejtěžší je povrchová úprava a modelování. Na srst či chlupy lze požít například len, tlamy a detaily jsou ze speciální holandské modelovací hmoty,“ vysvětlil Filip Kočík. Perfektní práci při jejich zrození odvedli filmoví maskéři, akademičtí sochaři a výtvarníci. „Na každém modelu pracovalo až deset lidí,“ podotkl kurátor s tím, že jde skutečně o umělecká díla. OBRAZEM: Z Vltavy je zase vodácká dálnice, provoz brzdí šlajsna pod zámkem Přečíst článek › Giganti už navštívili i různá muzea napříč republikou, vyrazili i do Slovenského národního muzea. Letošní novinkou je interaktivní paleohřiště, kde děti mohou objevovat trilobity, lebku šavlozubého tygra či jeskynního medvěda. Atmosféru doby ledové dokreslují další artefakty jako kly, kosti nebo parohy. O každém živočichovi si lze navíc přečíst podrobnosti na přiložené cedulce či zhlédnout krátký dokumentární film.