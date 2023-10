Jak upřesnila místostarostka Lenka Horejsková, jedná se o výměnu celkem 26 kusů střešních oken. „Ta okna už jsou ve špatném stavu, bylo docela složité najít okna, která by vyhovovala současným potřebám,“ vysvětlila s tím, že nejde jen o energetickou úsporu a obnovu starých kusů, ale také o usnadnění manipulace místním seniorům.

Stávající okna totiž nemohou obsluhovat klienti sami. Jsou odkázání na pomoc personálu, a to by se mělo s plánovanou výměnou změnit. „Nová okna mají mít elektrické ovládání a dešťový senzor,“ prozradila detaily chystané inovace. Zakázka má podle ní být placena navíc z peněz, které má G-centrum již vyčleněny z rozpočtu pro letošní rok.

Moderní a jednoduše ovladatelné

Podle nové ředitelky příspěvkové organizace Jany Svačinové výměna omezí provoz G-centra pouze minimálně a přinese řadu výhod. „Rádi bychom vše stihli do konce roku, ale práce jsou hodně závislé na počasí. Výměna se uskuteční za provozu, vše by se mělo provádět vždy dopoledne, demontáž i montáž. Po dobu stavebních prací by měli být klienti zaměstnaní v aktivizačních místnostech,“ vysvětlila.

I podle Svačinové mají elektricky ovládané střešní průhledy spoustu výhod. „Mají dešťový senzor, takže nehrozí riziko, že by zůstaly otevřené, když bude pršet, pokud nebude klient na pokoji. Kromě toho mají automatické žaluzie a jednoduché ovládání pomocí přepínače na zdi či prostřednictvím dálkového ovládání,“ přiblížila ředitelka G-centra.

Původní střešní okna byla ve výšce, od začátku je ovládali výhradně pracovníci navíc velice těžkopádným způsobem. „Ze země na ně nešlo dosáhnout, ovládali jsme je pomocí páky, kterou jsme museli zahákovat. Klienti manipulace vůbec nebyli schopni,“ podotkla s tím, že okna jsou součástí původního vybavení od výstavby objektu před 25 lety a měla své za sebou. „Utíkalo jimi i množství tepla,“ uzavřela.

G-centrum aktuálně disponuje 143 lůžky a zaměstnává na 220 zaměstnanců. Do budoucna se plánuje kompletní rekonstrukce kuchyně a gastroprovozu. Mezi významné osobnosti, které v domově žily, patřila například válečná hrdinka, nositelka řádu T. G. Masaryka, Josefína Napravilová, která zemřela v roce 2014 ve věku úctyhodných 100 let.

G-centrum Tábor je příspěvková organizace zřízená městem Tábor, která zajišťuje sociální služby pro občany města. Sdružuje celkem sedm sociálních služeb - domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelskou službu, denní stacionář, domov pro ženy a matky s dětmi, odlehčovací služby v Táboře a v Čekanicích. Posláním zaměstnanců je reagovat na nepříznivé sociální situace a poskytovat pomoc a podporu pro zajištění důstojného a plnohodnotného života. Aktuálně vedení hledá všeobecnou zdravotní sestru – poptávka zde.

