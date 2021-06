Hospodští otevření vítají, kritizují však rychlé zvraty, na které se nemohli předem připravit. „Mohli nám dát vědět třeba aspoň o týden dřív, a ne až v pátek, těsně před víkendem," zlobil se Josef Slaminka, který v Táboře provozuje restauraci Na Bečvárně s více jak stoletou tradicí.

Táborská restaurace a hudební klub Garage se sice tak dlouhou tradicí pochlubit nemůže, na mapě táborských podniků si však rychle stihla vybudovat slušné renomé hlavně mezi milovníky hudby, kterým během loňského léta naservírovala hned celou řádku hvězdných koncertů.

Nucenou koronavirovou pauzu využili v Garage k tomu, aby svým hostům přichystali překvapení: vlastní pivo. "Uvařili jsme světlý ležák plzeňského typu, jedenáctku Garage. Zatím ji podle naší receptury vařili v Hlavatcích v pivovaru Transformátor. Výhledově ale plánujeme stavbu vlastního minipivovaru," uvedla provozní Veronika Čadková.

Rozjezd prvního dne se jim vydařil, přesto občas zaznamenávají problémy se zásobováním. "Některé dodavatelské služby nám sdělily, že budou moci dodávat až za týden. Podobné to bylo už při otevření zahrádek, ještě se asi pořádně neaklimatizovaly," upřesnila.

Kulturní sekce táborské Garage zato rozhodně není pozadu a pilně chystá program. "V plánu máme Open-Air koncerty, Big Pub Quiz, Pivky, které proběhnou už 12. června i s hudebním programem. Další akce se rýsují. Plánujeme také promítání letního kina," doplnila produkční klubu Nina Cibulková.

Miroslav Kromka provozuje táborskou restauraci Na Brusírně v těsné blízkosti řeky Lužnice. Návštěvnost během prvního dne ale označil jako slabší. "Lidé moc nechodí, vypadá to, jako by si zvykli otevřít doma u hokeje lahváče. Ale třeba se to ještě změní. Hlavně vyhlížíme vodáky. Jak začnou jezdit lodě, tak je to dobré," uvedl a dodal, že pro ně není problém venku udělat grilovačku nebo opéct prase.

Jeho syn Miroslav Kromka provozuje restauraci Na Pěkné vyhlídce v Táboře-Čekanicích, otevření vnitřních prostor pro ně nebylo spojeno s žádnou zásadní komplikací. "My už jsme si tak nějak zvykli, že je to všechno narychlo," říká se smíchem. Mnohem horší byly podle jeho slov problémy se zavíráním. "Díky provozu výdejového okénka se nám naštěstí podařilo udržet všechen personál a nemuseli jsme propouštět," uzavřel.

Přestože vláda původně chystala rozvolnění interiérů až v polovině června, rozhodnutí nakonec uspíšila kvůli verdiktu Nejvyššího správního soudu.



Pro otevření interiérů restaurací ale platí limit maximálně čtyř osob u jednoho stolu. Zákazníci musí mít negativní test na covid, potvrzení o absolvování očkování proti nemoci nebo o jejím prodělání.



Zároveň mají povinnost mít mimo konzumaci nasazený respirátor.